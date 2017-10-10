Эксперты назвали политиков, которые могут занять ключевые позиции во власти

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Эксперты фонда "Петербургская политика" назвали молодых российских политиков и чиновников, потенциально способных составить костяк кадрового пополнения ключевых позиций во власти в ближайший год.

На протяжении 2000-2017 годов, как отмечено в исследовании "Петербургской политики", наблюдались периоды востребованности различных категорий кадров — от "технократов" до "ветеранов"; но к 2017 году на первый план, по оценке экспертов фонда, "вышла задача омоложения корпуса управленцев как такового – вне четкой привязки к их профессиональному и личностному бэкграунду".

В обзоре фонда представлена информация о российских политиках и чиновниках 70-х и 80-х годов рождения, "потенциально способных составить костяк кадрового пополнения ключевых позиций в российской власти в течение ближайшего года".

В их числе эксперты называют некоторых высших федеральных чиновников, например руководителя администрации президента Антона Вайно, вице-премьера Аркадия Дворковича, а также федеральных министров, среди которых руководители Минэкономразвития и Минкомсвязи Максим Орешкин и Николай Никифоров, министр энергетики Александр Новак, министр культуры Владимир Мединский.

Эксперты отмечают и потенциал ряда молодых руководителях регионов — упоминаются, например, глава Чечни Рамзан Кадыров, руководитель Крыма Сергей Аксенов, губернатор Псковской области Андрей Турчак, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Попали в исследование фонда уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, руководители некоторых федеральных служб и агентств, в том числе глава Росмолодежи Александр Бугаев, руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов, а также многие заместители министров и глав ведомств.

Среди представителей кадрового резерва эксперты называют и имена некоторых парламентариев, в числе которых депутаты Госдумы Алексей Диденко, Ярослав Нилов, Ольга Тимофеева, сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова.

К кадровому резерву эксперты относят и членов Центризбиркома – Антона Лопатина и Евгения Шевченко, председателей Мосгордумы и Мособлдумы Алексея Шапошникова и Игоря Брынцалова. Среди "потенциально способных составить костяк кадрового пополнения" значатся и некоторые члены правительства Москвы, в том числе руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов, глава департамента культуры Александр Кибовский.

В обзор фонда вошли и те политики, которые включены в официальный президентский кадровый резерв, и те, кто в этом списке не значится.

Как отмечают в фонде, "пересменки" во время президентских выборов в российской политике, как правило, сопровождаются масштабным кадровым обновлением, затрагивающим многие ключевые посты в правительстве, администрации президента, губернаторском корпусе".

Президент фонда Михаил Виноградов в комментарии РИА Новости уточнил, что речь идет о самых разных постах, которые начинают распределяться в ходе формирования властной коалиции и до, и после президентских выборов.

"И губернаторский корпус, и, понятно, что впереди новое правительство. После президентских выборов, независимо от того, будет старый премьер или новый, правительство обычно довольно сильно меняется. Скажем, в 2012 году оно поменялось очень сильно", — отметил политолог.

Он напомнил, что в последние годы на ключевые посты назначались как участники президентского кадрового резерва, так и те, кто в него официально не входит, но по факту также представляет кадровый резерв.

"В данном случае гипотеза состоит в том, что кадры 70-80-х годов рождения сейчас и составляют этот самый кадровый резерв: как доминируют официально в списке президентского кадрового резерва, так и реально рассматриваются на высшие должности, что показывает опыт последней пары недель особенно", — пояснил собеседник агентства.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.