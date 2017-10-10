Эксперты назвали политиков, которые могут занять ключевые позиции во власти

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Эксперты фонда "Петербургская политика" назвали молодых российских политиков и чиновников, потенциально способных составить костяк кадрового пополнения ключевых позиций во власти в ближайший год.
В обзоре фонда представлена информация о российских политиках и чиновниках 70-х и 80-х годов рождения, "потенциально способных составить костяк кадрового пополнения ключевых позиций в российской власти в течение ближайшего года".
В их числе эксперты называют некоторых высших федеральных чиновников, например руководителя администрации президента Антона Вайно, вице-премьера Аркадия Дворковича, а также федеральных министров, среди которых руководители Минэкономразвития и Минкомсвязи Максим Орешкин и Николай Никифоров, министр энергетики Александр Новак, министр культуры Владимир Мединский.
Попали в исследование фонда уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, руководители некоторых федеральных служб и агентств, в том числе глава Росмолодежи Александр Бугаев, руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов, а также многие заместители министров и глав ведомств.
Среди представителей кадрового резерва эксперты называют и имена некоторых парламентариев, в числе которых депутаты Госдумы Алексей Диденко, Ярослав Нилов, Ольга Тимофеева, сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова.
В обзор фонда вошли и те политики, которые включены в официальный президентский кадровый резерв, и те, кто в этом списке не значится.
Как отмечают в фонде, "пересменки" во время президентских выборов в российской политике, как правило, сопровождаются масштабным кадровым обновлением, затрагивающим многие ключевые посты в правительстве, администрации президента, губернаторском корпусе".
Президент фонда Михаил Виноградов в комментарии РИА Новости уточнил, что речь идет о самых разных постах, которые начинают распределяться в ходе формирования властной коалиции и до, и после президентских выборов.
Он напомнил, что в последние годы на ключевые посты назначались как участники президентского кадрового резерва, так и те, кто в него официально не входит, но по факту также представляет кадровый резерв.
"В данном случае гипотеза состоит в том, что кадры 70-80-х годов рождения сейчас и составляют этот самый кадровый резерв: как доминируют официально в списке президентского кадрового резерва, так и реально рассматриваются на высшие должности, что показывает опыт последней пары недель особенно", — пояснил собеседник агентства.
Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.