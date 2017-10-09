"Закаленный боец" эсер Бурков возглавил Омскую область

НОВОСИБИРСК, 9 окт – РИА Новости. Омская область стала очередным российским регионом, которого коснулось обновление губернаторского корпуса: Виктора Назарова, руководившего областью с 2012 года, сменил депутат Госдумы от "Справедливой России" Александр Бурков.

Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал в понедельник указ. "Принять отставку губернатора Омской области Виктора Назарова по собственному желанию. Назначить Буркова Александра Леонидовича временно исполняющим обязанности губернатора Омской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Омской области. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", — говорится в сообщении Кремля.

Очередные выборы губернатора Омской области должны были состояться в 2020 году, теперь же досрочные пройдут в сентябре 2018 года.

Мягкий губернатор



К неудачам Назарова на посту губернатора эксперты относили плохое состояние дорог в Омске, что было показано президенту в ходе "прямой линии", несостоявшиеся весной выборы мэра Омска, а также конфронтация с мэром Омска Вячеславом Двораковским. В национальном рейтинге губернаторов, опубликованном в конце августа 2017 года (за июль-август) Центром информационных коммуникаций "Рейтинг", Назаров оказался на последней 85-й строчке.

Политолог, профессор ОмГТУ Михаил Машкарин считает, что интеллигентность и мягкость Назарова стала одной из причин его отставки, однако с существующим бюджетом и любой другой глава региона вряд ли бы справился с развитием области.

"Назаров — человек, с моей точки зрения, порядочный, честный и хорошо относился к своему окружению, друзьям, и поэтому часто брал на работу людей по этому принципу, а те не тянули работу. Там, где (бывший губернатор Константин) Полежаев мог стукнуть кулаком, он прощал. В результате министры, замы находились под следствием и так далее", — сказал Машкарин РИА Новости.

В то же время главной причиной плохой социально-экономической ситуации в регионе он видит скудный бюджет области. "По налогам и сборам Омская область ежегодно получает около 135 миллиардов рублей, а бюджет Омска и Омской области — около 80 миллиардов. Остальное вытаскивают на бюджетную обеспеченность других регионов, а потом говорят, что Омская область дотационная", — сказал эксперт.

Кроме того, он считает, что отставка всенародно избранного Назарова была бы закономерной, если бы к нему были публично предъявлены претензии и региональное заксобрание проголосовало за недоверие губернатору.

С этим согласен лидер фракции КПРФ в Законодательном собрании Омской области Андрей Алехин, который заявил, что "удивлен кадровой политикой Кремля" и не принимает ее.

"Непонятно, для чего тогда проводить выборные кампании. Ну, назначали бы тогда и не тратили деньги на выборы. Социально-экономическая ситуация в регионе во многом спровоцирована не действиями губернатора, а той политикой, которую проводит центр, когда собираем 130 миллиардов в регионе налогов, а остается 65. Получается — дотационный регион, а какой мы дотационный регион? При таком отношении к региону так и будет", — сказал он.

Закаленный боец



Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что Бурков обладает всеми необходимыми качествами для налаживания ситуации в Омской области, фракция готова ему помогать на уровне Госдумы.

"Александр Леонидович — закаленный политический боец с большим опытом и очень твердым уральским характером. Омская область — крупный и самодостаточный регион, оказывающий заметное влияние на экономику как Сибири, так и страны в целом. Для эффективной работы в той ситуации, которая сегодня сложилась в Омской области, я уверен, Александр Бурков обладает всеми необходимыми качествами", — заявил Миронов РИА Новости.

Он добавил, что одной из целей, которую "Справедливая Россия" ставит в число приоритетных для местной власти, является обеспечение гражданам возможности участия в подготовке и реального влияния на принятие решений, касающихся повседневной жизни.

"От проблем в квартирах, подъездах, во дворах — до проблем общегородского и регионального характера. Чтобы решения принимались с опорой на интересы жителей, а не каких-то там кланов или группировок во власти. Вот эти принципы Александр Бурков будет внедрять в Омской области. Он там не зависит ни от кого, кроме избирателей. Он имеет поручение президента страны, и я уверен, у него получится, и это будет с большой пользой для Омской области", — сказал лидер эсеров.

Депутат Госдумы от Омской области Виктор Шрейдер ("Единая Россия") также поддержал такие кадровые перестановки, назвав выбор кандидатуры Буркова "позитивным решением".

"Очень грамотный, знающий изнутри, что называется, проблематику региональную. Он проработал в Свердловской области, в том числе, и в должности заместителя губернатора. Поэтому, я думаю, удачный выбор. Это человек, которому не потребуется много времени, чтобы вникнуть в ситуацию, зная проблематику", — сказал Шрейдер РИА Новости.

Сенатор от Омской области Елена Мизулина также поддержала отставку губернатора региона Виктора Назарова и назначение на должность врио главы области Александра Буркова; по ее мнению, это принесет пользу региону.

Технократ-политик

Назначение эсера временно исполняющим обязанности губернатора Омской области говорит о соблюдении "партийной квоты", а сам Бурков — молодой технократ в политической сфере, считает директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин.

"Власть соблюдает так называемую "партийную квоту" по губернаторам при принятии своих решений. Сюда вписывается и ротация в Орловской области и решение по Омской области. Соблюдается принцип партийной квоты — раз. Но это является не единственным условием. Второе — назначают управленца, который способен выстроить элитный баланс, потому что Омская область всегда характеризовалась конфликтом между губернатором и руководителем областного центра", — сказал Салин РИА Новости.

Он отметил, что предыдущему губернатору Константину Полежаеву такой конфликт с мэром Омска стоил губернаторского поста, отправили в отставку и мэра. При Назарове, по его словам, происходило то же самое, но в гораздо "менее ярко выраженной форме".

"Поэтому задача, которая будет стоять перед новым губернатором, — выстроить внутриэлитный консенсус, и господин Бурков считается политтехнологом, который способен выстраивать такие консенсусы. Грубо говоря, его тоже можно отнести к так называемым молодым технократам, но в политической сфере", — сказал эксперт.

Бурков должен привлечь в регион новые инвестиции, сформировать работоспособную команду и наладить информационное взаимодействие, считает политолог, завкафедрой политологии ОмГУ им. Ф.М. Достоевского Инна Ветренко.

"Проблем много. Во-первых, наш регион совершенно утратил инвестиционную привлекательность и значение для федерального центра, и эту проблему номер один нужно решить. Затем решить кадровую проблему и создать работоспособную команду. Виктору Ивановичу (Назарову), как он ни старался, этого сделать не удалось. Третье – наладить информационое взаимодействие в регионе, потому что у нас в медийном пространстве творится полный хаос, вседозволенность. Репутацию и рейтинг регион по всем федеральным позициям теряет", — сказала Ветренко РИА Новости.

Местных в команду



Бурков уже заявил, что в его команде будут превалировать местные руководители из-за их знания специфики региона.

"Местные руководители знают специфику региона, поэтому они должны быть во главе и превалировать в команде губернатора", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Врио главы Омской области признался, что нельзя сказать, что ему "регион сильно знаком". "Я, к сожалению, в нем не работал, но основные задачи — поставленные сегодня президентом. Надо учесть тот фактор, что надо сделать регион более комфортным", — уточнил он.

Бурков, избранный в сентябре 2016 года депутатом в Госдуму РФ VII созыва, также рассказал о том, что ему поможет на новой должности.

"С системой государственного управления я знаком — я был вице-премьером в свердловском областном правительстве, в регионе с большей численностью населения, с таким же экономическим потенциалом, поэтому представляю экономику Омской области. Здесь больших сложностей не будет. Сегодня встают вопросы, насколько политические и экономические элиты работают в интересах общества и интересах населения Омской области. Это очень важно, чтобы интересы простого гражданина сегодня учитывались, с этим придется разбираться и работать", — заключил он.

Бурков заявил, что планирует прилететь в Омск 11 октября, представлять его будет полпред президента России в СФО Сергей Меняйло.

Назаров уже готовится передать полномочия Буркову и попрощается с коллективом в ближайшие дни, сообщила РИА Новости его пресс-секретарь Юлия Соколенко.