Эксперты: врио главы Омской области сможет объединить элиты региона

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. 9 октября президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Омской области Александра Буркова. Он сменил Виктора Назарова, который возглавлял регион с 30 мая 2012 года. Почему управление регионом доверили человеку далекому от этой территории, предположили эксперты в беседе с журналистами РИА Новости.

"Это действительно неожиданно в том смысле, что именно в этот регион Бурков был назначен. Но в принципе я его назначение на пост губернатора удивительным или случайным не считаю", — отметил Дмитрий Орлов, политолог, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций.

По его словам, Бурков — политик диалогового типа. При этом он еще и политический менеджер. Это как раз было оценено по достоинству президентской администрацией, уверен эксперт.

"Бурков осторожен, умеет выстраивать отношения с элитами. Он имеет опыт в реализации масштабных проектов в сфере контроля над эффективностью расходов, как оппозиционный политик", — добавил Орлов.

Это федеральный политик, его назначение находится в логике президентских назначений молодых технократов. У него есть огромный управленческий опыт, отметил президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев.

Андрей Колядин политтехнолог, руководитель региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) также считает, что Бурков давно сложился как политический деятель и имеет определенный опыт работы в сложных политических средах.

Плюсом стало и то, что врио региона никак не связан с политическими элитами области, подчеркивают эксперты.

"Губернатор из местных неизбежно имел бы какие-то обязательства по отношению к этим группам. Он либо отстранялся, либо играл бы на стороне одной из этих групп. Там обязательно нужен был внешний игрок", — подчеркнул Дмитрий Орлов.

Андрей Колядин также отметил, что ровное и непредвзятое отношение позволяет с уважением начать относиться всем элитам к тому человеку, который выстраивает правильные равноудаленные отношения от всех.

В этом смысле он способен прекратить все междоусобицы, которые есть, усадить всех в одну лодку и заставить грести в одну сторону, заключил Дмитрий Гусев.