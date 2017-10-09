Жириновский сожалеет, что в ЕР не согласовали с ЛДПР кадровые перестановки

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский доволен назначением Сергея Неверова главой думской фракции ЕР, но сожалеет, что единороссы не согласовали это с либерал-демократами.

Фракция "Единая Россия" в понедельник приняла решение об освобождении Владимира Васильева от должности руководителя фракции ЕР в Госдуме в связи с его назначением на должность врио главы Дагестана. Новым руководителем фракции "Единая Россия" был выбран Неверов. Его кандидатура была внесена на рассмотрение единороссов лидером партии, премьер-министром Дмитрием Медведевым. Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, кандидатура Неверова была одобрена президентом РФ Владимиром Путиным.

Неверов предложил в качестве вице-спикера нижней палаты от партии кандидатуру председателя думского комитета по экологии Ольги Тимофеевой.

"Мы рады, что руководителем фракции "Единая Россия" в Государственной Думе стал Сергей Иванович Неверов. Мы знаем его давно и только с положительной стороны. Он человек с рабочей закалкой, имеющий большой опыт партийной работы и избирательных кампаний. Надеемся, что наши отношения останутся такими же хорошими", — заявил Жириновский РИА Новости в понедельник.

"Сожалеем только об одном факте: подобные кадровые решения желательно согласовывать с другими партиями в Государственной Думе, в первую очередь с ЛДПР", — добавил депутат.