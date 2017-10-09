Комиссия СФ по защите госсуверенитета назвала девять основных внешних угроз

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета определила девять направлений вмешательства извне во внутренние дела России, которые являются наиболее актуальными и представляющими серьезную угрозу.

Первым в предварительном докладе комиссии указано "создание и поддержка НКО, иных подобных структур, прямо или косвенно участвующих в политической деятельности в интересах зарубежных государств и оказывающих воздействие на институт гражданского общества в целом".

По данным Генпрокуратуры РФ, на июнь текущего года в реестр организаций-иностранных агентов было включено свыше 90 организаций. Доходы таких некоммерческих организаций, в соответствии со справкой Минюста, составляют от 70 до почти 90 миллиардов рублей в год. В ряде НКО зарубежная финансовая помощь превышает 90% их годового бюджета.

Еще одной угрозой извне, по мнению сенаторов, является работа с образовательными учреждениями, финансирование образовательных программ с целью дальнейшего контроля этой сферы, ее трансформация в направлениях, которые выгоды нашим политическим конкурентам.

Следующей угрозой парламентарии считают "использование СМИ и социальных сетей для дискредитации страны, институтов власти, политических лидеров и в целом для формирования определенных стандартов общественного мнения". Кроме того, законодатели подчеркивают опасность дискредитации Русской православной церкви и попыток разжигания межрелигиозной розни.

Беспокоит сенаторов и стимулирование протестной повестки извне, вовлечение в протестные акции молодежи, а также вмешательство в российские выборы на федеральном и региональном уровне. "Разжигание межэтнических противоречий, конфликтов, инспирирование протестных акций на этнической почве в республиках Северного Кавказа, Поволжья, в Крыму" также являются угрозой внешнего вмешательства в дела РФ.

Среди внешних угроз парламентарии отмечают все виды антироссийских санкций как "инструмента нажима на власти общество" и очернение на мировой арене российской политической и экономической жизни с последующим использованием этой информации внутри России.