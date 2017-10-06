Члены правительства Дагестана стали временно исполняющими обязанности

МАХАЧКАЛА, 6 окт — РИА Новости. Члены правительства Дагестана получили статус временно исполняющих обязанности, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.

Это следует из указа временно исполняющего обязанности главы республики Владимира Васильева, которого президент Владимир Путин назначил на этот пост после отставки Рамазана Абдулатипова.

Председатель правительства Дагестана, его первый зам и руководитель администрации, полпред республики при президенте, министры и руководители других органов исполнительной власти останутся в статусе врио до принятия соответствующего решения. Указ вступил в силу со дня подписания.

Ранее Васильев заявил, что не намерен отправлять правительство в отставку, а будет делать выводы в ходе работы каждого его члена. При этом он подчеркнул, что прежде всего намерен заняться вопросами экономики, и пообещал, что в будущем году Дагестан получит серьезную поддержку из бюджета.