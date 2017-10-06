Члены правительства Дагестана стали временно исполняющими обязанности

МАХАЧКАЛА, 6 окт — РИА Новости. Члены правительства Дагестана получили статус временно исполняющих обязанности, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.
Председатель правительства Дагестана, его первый зам и руководитель администрации, полпред республики при президенте, министры и руководители других органов исполнительной власти останутся в статусе врио до принятия соответствующего решения. Указ вступил в силу со дня подписания.
Ранее Васильев заявил, что не намерен отправлять правительство в отставку, а будет делать выводы в ходе работы каждого его члена. При этом он подчеркнул, что прежде всего намерен заняться вопросами экономики, и пообещал, что в будущем году Дагестан получит серьезную поддержку из бюджета.