РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

Новые горизонты отношений: Путин и саудовский король провели переговоры

Сюжет:
Визит короля Саудовской Аравии в Россию (43)
19:2605.10.2017
(обновлено: 19:34 05.10.2017)
03150
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время российско-саудовских переговоров. 5 октября 2017Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время российско-саудовских переговоров. 5 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Первый в истории визит короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда в Россию обе стороны оценили как знаковое событие, открывающее новые горизонты во взаимоотношениях двух стран. В ходе переговоров президента РФ Владимира Путина с саудовским монархом обсуждались различные направления сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах. По итогам переговоров было подписано 14 документов, затрагивающих взаимодействие Москвы и Эр-Рияда по различным направлениям.

Во время обсуждения ближневосточной проблематики особый акцент был сделан на ситуации в Сирии, Ираке, Ливии и Йемене. Саудовская сторона позитивно оценила усилия Москвы по сирийскому урегулированию, в частности, в рамках астанинского процесса.

Саудовский король пригласил российского лидера побывать с визитом в его стране, Путин заявил, что воспользуется этим приглашением.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Ruptly
Путин встретился в Кремле с королем Саудовской Аравии

Знаковое событие

Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встречи. 5 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Эксперты: визит короля говорит о признании роли России на Ближнем Востоке
Российский президент на встрече с саудовским монархом назвал знаковым событием первый в истории взаимоотношений двух стран визит короля в Россию. Он напомнил, что отношения двух стран имеют долгую историю, отметив, что в 1926 году СССР был первым государством, признавшим королевство, созданное отцом нынешнего лидера.

"И вот теперь нам очень приятно принимать здесь вас, Ваше Величество. Уверен, что ваш визит послужит хорошим толчком развитию наших межгосударственных связей", — подчеркнул Путин.

Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд пригласил Путина посетить с визитом его страну, российский президент отметил, что обязательно воспользуется этим приглашением.

Нарастить сотрудничество

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Глава МИД Саудовской Аравии рассказал о сотрудничестве с Россией в Сирии
Как сообщил по итогам встречи глава МИД РФ Сергей Лавров, на переговорах обсуждалось сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах, Россия и Саудовская Аравия настроены наращивать сотрудничество во всех областях. Российский министр сообщил, что пятое заседание российско-саудовской межправительственной комиссии состоится в конце октября – начале ноября в Эр-Рияде, а первое заседание новой комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) РФ и Саудовской Аравии пройдет до конца года.

В свою очередь глава МИД Саудовской Аравии Адель ибн Ахмед аль-Джубейр заявил, что отношения двух стран получают новые горизонты, которые даже нельзя было представить раньше.

"Есть обоюдное стремление увеличивать торговый оборот, интенсифицировать политические консультации, а также сотрудничество в области безопасности и противодействия терроризму и экстремизму", — заявил глава МИД Саудовской Аравии.

Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд прощаются после встречи. 5 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Москва и Эр-Рияд согласовали приоритеты в борьбе с терроризмом в Сирии
Как рассказал журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, саудовские инвесторы хотят инвестировать в Россию, после состоявшегося визита у них горят глаза.

"Мы объявили о ряде новых очень важных сделок — это энергетический фонд, который позволит нефтесервисным и технологическим компаниям России получать финансирование от саудовских партнеров, а также контракты от компании Saudi Aramco. Это инвестиции в такие проекты, как дублер Кутузовского проспекта, который показывает, что саудовские инвесторы инвестируют в российскую инфраструктуру", — сказал Дмитриев журналистам.

Он подчеркнул, что средства из Саудовской Аравии приходят в российскую инфраструктуру, в очень интересные для России проекты.

По словам Дмитриева, проведение бизнес-форума "Россия — Саудовская Аравия", а также подписанные по итогам переговоров на высшем уровне соглашения создают серьезную основу для дальнейшего сотрудничества двух стран. Глава РФПИ отметил, что сотрудничество России и Саудовской Аравии развивается не только в сфере энергетики, но и в таких областях, как агросектор, инфраструктура, логистика, медицина, промышленность и многие другие.

Документы

Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время пресс-конференции после российско-саудовских переговоров. 5 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МИД Саудовской Аравии: отношения с Москвой достигли "исторического момента"
По итогам переговоров российского президента и короля Саудовской Аравии было подписано 14 документов.

В частности, правительства двух государств подписали соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, меморандум о взаимопонимании между министерством связи и массовых коммуникаций России и министерством связи и информационных технологий Саудовской Аравии. Также меморандум о взаимопонимании подписали министерство промышленности и торговли РФ и министерство торговли и инвестиций королевства.

Была также подписана "дорожная карта" торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере труда, социального развития и социальной защиты, программа сотрудничества в области культуры на 2017-2019 годы, программа по вопросам сельскохозяйственного сотрудничества и программа реализации сотрудничества в области использования атомной энергии.

Кроме того, Рособоронэкспорт и Саудовская военно-промышленная компания подписали меморандум о покупке и локализации производства продукции военного назначения. Нефтегазовая корпорация Saudi Aramco, РФПИ и "Сибур" подписали меморандум по возможному сотрудничеству в сфере нефтехимии в России и Саудовской Аравии.

Акцент на Сирии

Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встречи. 5 октября 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Политолог прокомментировал визит саудовского короля в Россию
Что касается международной проблематики, то в центре внимания российского президента и саудовского монарха был Ближний Восток. Особый акцент, как сообщил глава МИД РФ, был сделан на Сирии, Ираке, Ливии, Йемене, на ситуации в зоне Персидского залива и на палестино-израильском урегулировании.

По словам Лаврова, Москва и Эр-Рияд согласны, что приоритетом в Сирии должна стать борьба с терроризмом. Российский министр отметил, что "на это направлена инициатива, которую и Российская Федерация, и Саудовская Аравия продвигают в ООН и в целом на международной арене".

На переговорах король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд заявил, что Эр-Рияд намерен добиваться урегулирования кризиса в Сирии в соответствии с решениями Женевы и резолюции Совета Безопасности ООН. Саудовский монарх позитивно оценил усилия России по урегулированию в Сирии и астанинский процесс.

"В этом контексте король Сальман позитивно оценил усилия, которые предпринимаются по сирийскому урегулированию в рамках астанинского формата. В свою очередь российская сторона поддерживает усилия, которые предпринимает Королевство Саудовская Аравия по объединению сирийской оппозиции для того, чтобы закрепить ее на конструктивной платформе переговоров с правительством на основе резолюции СБ ООН 2254", — сказал Лавров.

В свою очередь глава МИД Саудовской Аравии подтвердил, что Эр-Рияд поддерживает переговоры в Астане и необходимость сохранения территориальной целостности и государственных институтов Сирии. Саудовский министр отметил, что Эр-Рияд тесно сотрудничает с Москвой "в деле объединения сирийской оппозиции и расширения ее рамок, чтобы можно было начать политический процесс в Женеве".

© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПереговоры президента РФ Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом Аль-Саудом. 5 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Переговоры президента РФ Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом Аль-Саудом. 5 декабря 2017

Признание роли России

Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время официальной встречи в аэропорту Внуково-2. 4 октября 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
"Визит к новому властелину Ближнего Востока": саудовский король в Москве
Как полагают опрошенные РИА новости эксперты, визит саудовского короля в Россию свидетельствует об изменении позиции Эр-Рияда по отношению к Москве.

По мнению председателя президиума Совета по внешней и оборонной политике, главного редактора журнала "Россия в глобальной политике" Федора Лукьянова, Саудовская Аравия признала Россию в качестве важного игрока на Ближнем Востоке, хотя еще несколько лет назад отношение Эр-Рияда к действиям Москвы в Сирии было противоположным. При этом, по его словам, несмотря на изменение в отношениях РФ и Саудовской Аравии, Вашингтон остается традиционным союзником Эр-Рияда.

Он напомнил, что еще два-три года назад отношения двух стран были предельно негативными вплоть до прямых угроз со стороны Саудовской Аравии в адрес РФ из-за ее позиции по Сирии.

"Сейчас это изменилось, что является доказательством того, что Саудовская Аравия признала РФ в качестве очень важного игрока на Ближнем Востоке — державу, от которой зависят интересы Королевства Саудовская Аравия. А когда страна попадает в эту категорию, то вступает в действие классическая саудовская дипломатия, которая основывается на серьезных денежных тратах для поддержания этих хороших отношений", — отметил Лукьянов.

Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Абдалла во время церемонии встречи в аэропорту имени Короля Халеда. 11 февраля 2007
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Межгосударственные отношения России и Саудовской Аравии
По его словам, причиной изменения позиции Эр-Рияда в отношении Москвы стало вмешательство России в сирийский конфликт, которое изменило его ход.

"РФ отстояла свое видение того, что должно происходить в Сирии. Если говорить примитивным языком: одержала там военную победу над силами, которые поддерживала, в том числе, и Саудовская Аравия. И тем самым доказала, что является той силой, с которой необходимо считаться и желательно иметь хорошие отношения — по крайней мере, деловые", — подчеркнул Лукьянов.

Советник директора Российского института стратегических исследований, эксперт РСМД Елена Супонина считает, что визит короля Сальмана в Россию можно по праву назвать историческим. По ее словам, "сейчас есть надежда, что политические расхождения, которые были ранее, уже не помешают Москве и Эр-Рияду наладить плотное экономическое сотрудничество".

В ходе встречи на высшем уровне было очевидно, что саудовская делегация относится к России как к важному игроку, вернувшемуся на Ближний Восток, без учета интересов которого там не обойтись, указала эксперт.

Комментировать
Политика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена