Новые горизонты отношений: Путин и саудовский король провели переговоры

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Первый в истории визит короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда в Россию обе стороны оценили как знаковое событие, открывающее новые горизонты во взаимоотношениях двух стран. В ходе переговоров президента РФ Владимира Путина с саудовским монархом обсуждались различные направления сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах. По итогам переговоров было подписано 14 документов, затрагивающих взаимодействие Москвы и Эр-Рияда по различным направлениям.

Во время обсуждения ближневосточной проблематики особый акцент был сделан на ситуации в Сирии, Ираке, Ливии и Йемене. Саудовская сторона позитивно оценила усилия Москвы по сирийскому урегулированию, в частности, в рамках астанинского процесса.

Саудовский король пригласил российского лидера побывать с визитом в его стране, Путин заявил, что воспользуется этим приглашением.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Путин встретился в Кремле с королем Саудовской Аравии

Знаковое событие

Российский президент на встрече с саудовским монархом назвал знаковым событием первый в истории взаимоотношений двух стран визит короля в Россию. Он напомнил, что отношения двух стран имеют долгую историю, отметив, что в 1926 году СССР был первым государством, признавшим королевство, созданное отцом нынешнего лидера.

"И вот теперь нам очень приятно принимать здесь вас, Ваше Величество. Уверен, что ваш визит послужит хорошим толчком развитию наших межгосударственных связей", — подчеркнул Путин.

Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд пригласил Путина посетить с визитом его страну, российский президент отметил, что обязательно воспользуется этим приглашением.

Нарастить сотрудничество

Как сообщил по итогам встречи глава МИД РФ Сергей Лавров, на переговорах обсуждалось сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах, Россия и Саудовская Аравия настроены наращивать сотрудничество во всех областях. Российский министр сообщил, что пятое заседание российско-саудовской межправительственной комиссии состоится в конце октября – начале ноября в Эр-Рияде, а первое заседание новой комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) РФ и Саудовской Аравии пройдет до конца года.

В свою очередь глава МИД Саудовской Аравии Адель ибн Ахмед аль-Джубейр заявил, что отношения двух стран получают новые горизонты, которые даже нельзя было представить раньше.

"Есть обоюдное стремление увеличивать торговый оборот, интенсифицировать политические консультации, а также сотрудничество в области безопасности и противодействия терроризму и экстремизму", — заявил глава МИД Саудовской Аравии.

Как рассказал журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, саудовские инвесторы хотят инвестировать в Россию, после состоявшегося визита у них горят глаза.

"Мы объявили о ряде новых очень важных сделок — это энергетический фонд, который позволит нефтесервисным и технологическим компаниям России получать финансирование от саудовских партнеров, а также контракты от компании Saudi Aramco. Это инвестиции в такие проекты, как дублер Кутузовского проспекта, который показывает, что саудовские инвесторы инвестируют в российскую инфраструктуру", — сказал Дмитриев журналистам.

Он подчеркнул, что средства из Саудовской Аравии приходят в российскую инфраструктуру, в очень интересные для России проекты.

По словам Дмитриева, проведение бизнес-форума "Россия — Саудовская Аравия", а также подписанные по итогам переговоров на высшем уровне соглашения создают серьезную основу для дальнейшего сотрудничества двух стран. Глава РФПИ отметил, что сотрудничество России и Саудовской Аравии развивается не только в сфере энергетики, но и в таких областях, как агросектор, инфраструктура, логистика, медицина, промышленность и многие другие.

Документы

По итогам переговоров российского президента и короля Саудовской Аравии было подписано 14 документов.

В частности, правительства двух государств подписали соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, меморандум о взаимопонимании между министерством связи и массовых коммуникаций России и министерством связи и информационных технологий Саудовской Аравии. Также меморандум о взаимопонимании подписали министерство промышленности и торговли РФ и министерство торговли и инвестиций королевства.

Была также подписана "дорожная карта" торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере труда, социального развития и социальной защиты, программа сотрудничества в области культуры на 2017-2019 годы, программа по вопросам сельскохозяйственного сотрудничества и программа реализации сотрудничества в области использования атомной энергии.

Кроме того, Рособоронэкспорт и Саудовская военно-промышленная компания подписали меморандум о покупке и локализации производства продукции военного назначения. Нефтегазовая корпорация Saudi Aramco, РФПИ и "Сибур" подписали меморандум по возможному сотрудничеству в сфере нефтехимии в России и Саудовской Аравии.

Акцент на Сирии

Что касается международной проблематики, то в центре внимания российского президента и саудовского монарха был Ближний Восток. Особый акцент, как сообщил глава МИД РФ, был сделан на Сирии, Ираке, Ливии, Йемене, на ситуации в зоне Персидского залива и на палестино-израильском урегулировании.

По словам Лаврова, Москва и Эр-Рияд согласны, что приоритетом в Сирии должна стать борьба с терроризмом. Российский министр отметил, что "на это направлена инициатива, которую и Российская Федерация, и Саудовская Аравия продвигают в ООН и в целом на международной арене".

На переговорах король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд заявил, что Эр-Рияд намерен добиваться урегулирования кризиса в Сирии в соответствии с решениями Женевы и резолюции Совета Безопасности ООН. Саудовский монарх позитивно оценил усилия России по урегулированию в Сирии и астанинский процесс.

"В этом контексте король Сальман позитивно оценил усилия, которые предпринимаются по сирийскому урегулированию в рамках астанинского формата. В свою очередь российская сторона поддерживает усилия, которые предпринимает Королевство Саудовская Аравия по объединению сирийской оппозиции для того, чтобы закрепить ее на конструктивной платформе переговоров с правительством на основе резолюции СБ ООН 2254", — сказал Лавров.

В свою очередь глава МИД Саудовской Аравии подтвердил, что Эр-Рияд поддерживает переговоры в Астане и необходимость сохранения территориальной целостности и государственных институтов Сирии. Саудовский министр отметил, что Эр-Рияд тесно сотрудничает с Москвой "в деле объединения сирийской оппозиции и расширения ее рамок, чтобы можно было начать политический процесс в Женеве".

Признание роли России

Как полагают опрошенные РИА новости эксперты, визит саудовского короля в Россию свидетельствует об изменении позиции Эр-Рияда по отношению к Москве.

По мнению председателя президиума Совета по внешней и оборонной политике, главного редактора журнала "Россия в глобальной политике" Федора Лукьянова, Саудовская Аравия признала Россию в качестве важного игрока на Ближнем Востоке, хотя еще несколько лет назад отношение Эр-Рияда к действиям Москвы в Сирии было противоположным. При этом, по его словам, несмотря на изменение в отношениях РФ и Саудовской Аравии, Вашингтон остается традиционным союзником Эр-Рияда.

Он напомнил, что еще два-три года назад отношения двух стран были предельно негативными вплоть до прямых угроз со стороны Саудовской Аравии в адрес РФ из-за ее позиции по Сирии.

"Сейчас это изменилось, что является доказательством того, что Саудовская Аравия признала РФ в качестве очень важного игрока на Ближнем Востоке — державу, от которой зависят интересы Королевства Саудовская Аравия. А когда страна попадает в эту категорию, то вступает в действие классическая саудовская дипломатия, которая основывается на серьезных денежных тратах для поддержания этих хороших отношений", — отметил Лукьянов.

По его словам, причиной изменения позиции Эр-Рияда в отношении Москвы стало вмешательство России в сирийский конфликт, которое изменило его ход.

"РФ отстояла свое видение того, что должно происходить в Сирии. Если говорить примитивным языком: одержала там военную победу над силами, которые поддерживала, в том числе, и Саудовская Аравия. И тем самым доказала, что является той силой, с которой необходимо считаться и желательно иметь хорошие отношения — по крайней мере, деловые", — подчеркнул Лукьянов.

Советник директора Российского института стратегических исследований, эксперт РСМД Елена Супонина считает, что визит короля Сальмана в Россию можно по праву назвать историческим. По ее словам, "сейчас есть надежда, что политические расхождения, которые были ранее, уже не помешают Москве и Эр-Рияду наладить плотное экономическое сотрудничество".

В ходе встречи на высшем уровне было очевидно, что саудовская делегация относится к России как к важному игроку, вернувшемуся на Ближний Восток, без учета интересов которого там не обойтись, указала эксперт.