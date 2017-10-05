Путин пообещал приехать в Саудовскую Аравию

Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встречи. 5 октября 2017

Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встречи. 5 октября 2017

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что обязательно воспользуется приглашением короля Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда посетить Саудовскую Аравию.

На переговорах с российским президентом король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд пригласил Владимира Путина посетить с визитом его страну.

"Ваше Величество, спасибо большое. Спасибо за приглашение. Я помню свою поездку предыдущую в вашу страну. И обязательно воспользуюсь вашим приглашением посетить Саудовскую Аравию ещё раз", — заявил Путин на переговорах.

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