Саудовский король пригласил Путина посетить страну

Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встречи. 5 октября 2017

Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встречи. 5 октября 2017

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд пригласил президента РФ Владимира Путина посетить с визитом его страну.

"Мне приятно направить приглашение посетить Королевство Саудовская Аравия", — сказал король на переговорах с российским президентом.

"Ещё раз благодарю вас и российское правительство за оказанный тёплый приём и гостеприимство. Желаю вашей стране и российскому народу дальнейшего прогресса и процветания", — сказал монарх.

Подробнее о межгосударственных отношениях России и Саудовской Аравии читайте в справке РИА Новости >>