Саудовский король пригласил Путина посетить страну

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд пригласил президента РФ Владимира Путина посетить с визитом его страну.
"Мне приятно направить приглашение посетить Королевство Саудовская Аравия", — сказал король на переговорах с российским президентом.
"Ещё раз благодарю вас и российское правительство за оказанный тёплый приём и гостеприимство. Желаю вашей стране и российскому народу дальнейшего прогресса и процветания", — сказал монарх.
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