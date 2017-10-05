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Политика

Путин отправил в отставку главу Приморского края Миклушевского

00:0705.10.2017
(обновлено: 00:08 05.10.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкГубернатор Приморского края Владимир Миклушевский. Архивное фотоГубернатор Приморского края Владимир Миклушевский. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Экс-глава Приморья Миклушевский: пять лет в регионе с тайфунами и саммитами
По словам Пескова, Миклушевский покинул пост по собственному желанию.

"Исполняющим обязанности губернатора назначен Андрей Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП "Росморпорт", — рассказал пресс-секретарь президента.

Тарасенко возглавлял предприятие с 2013 года. Согласно информации на сайте "Росморпорта", он имеет ученую степень доктора психологических наук, награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.

Были вопросы

За несколько часов до того, как Путин подписал указ об отставке Миклушевского, в региональные СМИ просочилась информация о том, что он сам написал заявление. Однако знакомые с ситуацией источники заверили, что глава края свой пост покидать не собирается.

"Есть информация, что Владимира Миклушевского оставят на посту губернатора Приморья до весны 2018 года", — рассказал РИА Новости один из источников.

Другой источник заявил, что информация об отставке главы края преувеличена. При этом он отметил, что губернатор и несколько его заместителей действительно приезжали в Москву и побывали в администрации президента. По словам собеседника агентства, у Путина к Миклушевскому и его команде "были вопросы".

Миклушевский. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Эксперт назвал возможную причину отставки главы Приморского края
"Вопросы к ним были, и есть моменты недовольства", — сообщал источник.

Работа на посту губернатора

Миклушевский занимал должность губернатора Приморья с 2012 года, сменив на этом посту Сергея Дарькина. Во многом начало его работы связывают с крупнейшим международным форумом торгово-экономического сотрудничества АТЭС, который прошел во Владивостоке в сентябре 2012 года. Международное мероприятие такого уровня стало знаковым для всего Дальнего Востока. Уже с 2015 года по поручению Путина во Владивостоке стал проходить ежегодный Восточный экономический форум.

Саммиты АТЭС и ВЭФ, создание территорий опережающего развития (ТОР) и введение режима Свободного порта Владивосток дали Приморью толчок к инвестиционной деятельности. В последние годы в регион стали активно заходить инвесторы из Китая, причем речь идет о крупных компаниях и корпорациях.

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Миклушевский внес вклад в развитие международного туризма в Приморье. Он вел переговоры о запуске новых авиамаршрутов. Благодаря его усилиям, были открыты авиарейсы в ряд азиатских городов.

Во время руководства Миклушевского Приморский край пережил ряд природных катаклизмов. Последние три года регион страдал от тайфунов и следующих за ними паводков. Миклушевский посещал подтопленные районы, беседовал с местными жителями и делал выговоры местным управленцам, которые затягивали с выплатами пострадавшим. Кроме того, в Приморье начали дополнительно выделять средства на ремонт дамб, а районы стали готовится к ударам стихии заранее.

Вместе с тем, по мнению политологов, социальные и экономические показатели развития Приморья при Миклушевском не впечатляют.

"Человек имел огромный запас доверия, но израсходовал его. Когда Путин спрашивал его, что нужно краю, он говорил — балетная школа или филиалы музеев. Это, конечно, хорошо, но важнее то, что дорога на Находку не сделана — а это связь двух крупных портов", — отметил заведующий кафедрой журналистики и издательского бизнеса Школы гуманитарных наук ДВФУ Виктор Бурлаков.

Череда отставок

Последние две недели ознаменовались чередой отставок. Сразу несколько глав регионов покинули свои посты: губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, глава НАО Игорь Кошин и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.

Портфель чиновника. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Политологи рассказали, кто из глав регионов должен сохранить свой пост
В Кремле заявили, что в настоящее время идет ротация в губернаторском корпусе, и назвали ее нормальным и ожидаемым процессом.

По мнению политологов, опрошенных РИА Новости, есть ряд глав регионов, которые вряд ли уйдут в отставку в ближайшее время. Эксперты выделяют главу Чечни Рамзана Кадырова, губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, главу Воронежской области Алексея Гордеева, главу Татарстана Рустама Минниханова, а также губернаторов Белгородской и Калужской областей Евгения Савченко и Анатолия Артамонова.

"Кремль сейчас особенно ценит технократизм и эффективность. Савченко, Артамонов, Минниханов — политические зубры, которые в отличие от молодых технократов имеют свои амбиции", — заявил эксперт института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов.

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