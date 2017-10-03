Абдулатипов пожелал Васильеву понять Дагестан

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Бывший глава республики Дагестан Рамазан Абдулатипов назвал назначенного врио главы региона Владимир Васильев хорошей кандидатурой и пожелал ему понять культуру и традиции Дагестана.

Президент России Владимир Путин во вторник принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, временно исполняющим обязанности назначен Владимир Васильев, являвшийся руководителем фракции "Единая Россия".

"Это один из разумных, один из таких, мужественных, один из мудрых государственных деятелей России. Это хорошая кандидатура. Проблем у него не будет, потому что его хорошо знают, к нему хорошо относятся. Самое главное, если он будет опираться на ту команду, которая вытаскивала Дагестан из глубочайшего кризиса, и будет продолжать эту работу, ему будет комфортно и легко", — сказал Абдулатипов в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Он отметил, что знаком с Васильевым уже много лет. По его словам, Васильев должен показать своей работой, что соответствует новому назначению.

"Разговоры будут о том, что "почему не местный?", "почему из трехмиллионного Дагестана не нашли человека?". Такие вопросы будут тысячи раз задавать. Но я думаю, что Владимир Абдуалиевич к следующему сентябрю ответит своей работой, своим поведением на все эти вопросы", — добавил экс-глава республики.