На пост главы Дагестана рассматривается ряд кандидатов, сообщил источник

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. На пост главы Дагестана рассматриваются несколько кандидатов, в том числе первый замглавы Росгвардии Сергей Меликов и бывший руководитель региона Магомедсалам Магомедов, сообщил РИА Новости источник в администрации президента.

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Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов ранее написал заявление об уходе, но не получил подтверждения от Кремля.

"Главе государства предложено несколько кандидатур, но решение им пока не озвучено", — сказал источник.

Собеседник агентства не стал опровергать, что в числе возможных замен Абдулатипова есть первый заместитель Росгвардии Сергей Меликов, о котором говорили политологи.

"Некорректно говорить о том, что он является главной кандидатурой, несмотря на то, что он из силовых структур, что важно для такого региона, как Дагестан, с учетом его специфики", — пояснил источник.

"Возвращение (Магомедсалама) Магомедова также вполне вероятно", — добавил собеседник агентства.