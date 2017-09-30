На пост главы Дагестана рассматривается ряд кандидатов, сообщил источник

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. На пост главы Дагестана рассматриваются несколько кандидатов, в том числе первый замглавы Росгвардии Сергей Меликов и бывший руководитель региона Магомедсалам Магомедов, сообщил РИА Новости источник в администрации президента.
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28.1%Улучшения есть, но усилий явно не хватает
57.4%Главу моего региона необходимо сменить
"Главе государства предложено несколько кандидатур, но решение им пока не озвучено", — сказал источник.
Собеседник агентства не стал опровергать, что в числе возможных замен Абдулатипова есть первый заместитель Росгвардии Сергей Меликов, о котором говорили политологи.
"Возвращение (Магомедсалама) Магомедова также вполне вероятно", — добавил собеседник агентства.