Эксперт рассказал, кто может возглавить Дагестан

МАХАЧКАЛА, 28 сен – РИА Новости. Экс-полпред президента в СКФО Сергей Меликов может занять место главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, который объявил о намерении уйти в отставку; политическое обновление происходит в преддверии президентских выборов в марте 2018 года, заявил РИА Новости сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Руслан Курбанов.

В среду Абдулатипов объявил о том, что собирается уйти в отставку. В качестве основной причины отставки он называл возраст.

Генерал-преемник

По мнению эксперта, на смену Абдулатипову рассматривается несколько кандидатур, но основным кандидатом называют экс-полпреда президента в СКФО Сергея Меликова.

"Называются такие фамилии, как Сергея Меликова — бывшего полпреда СКФО. Я так понимаю, что он идет первым в списке, потому что в логике Кремля предлагать главами в проблемных республиках на Северном Кавказе нужно силовиков. Это генерал Юнус-Бек Евкуров в Ингушетии, генерал Юрий Коков в Кабардино-Балкарии, это как-никак генерал Рамзан Кадыров. Плюс, Меликов сам этнический дагестанец", — отметил Курбанов.

По его словам, по той же логике экспертами рассматривается фигура главы МВД Дагестана Абдурашида Магомедова, который тоже является генералом. Как полагает Курбанов, если будет ставка на гражданский и экономический факторы, пост главы Дагестана может занять вице-премьер Александр Хлопонин.

"Также обсуждается возможность возвращения в Дагестан Магомедсалама Магомедова, который был главой республики до Рамазана Абдулатипова, но, на мой взгляд, это слабая версия", — заключил Курбанов.

Главное достижение

По мнению политолога, самое главное достижение Рамазана Абдулатипова – "это обеспечение для федерального центра политическое обоснование и политическое прикрытие для разгрома самых сильных крупных кланов Дагестана.

"Дагестан, в отличие от других республик Северного Кавказа, состоит из огромного количества политических центров силы, когда у каждого народа появлялись собственные политические лидеры, многие из которых превратились в региональных баронов, которые правили на собственной территории. Он (Абдулатипов) обеспечил выстраивание политической вертикали в логике, которую задал Владимир Путин с федерального центра. В Дагестане этой вертикали не было долгие годы, потому что она дробилась этими политическими тяжеловесами, каждый из которых чуть ли не всю полноту власти брал на себя", — рассказал Курбанов.

Слабые места

"То, что касается неудач Рамазана Абдулатипова, понятно, что самое слабое место кавказских республик – экономика и социальная структура, которые находятся в удручающем состоянии. Слабым местом Рамазана Абдулатипова является высокий уровень конфликтности с национальными региональными сообществами. Обеспечив политическое прикрытие устранению тяжеловесов с дагестанской арены, он не смог выстроить диалог и взаимодействие с гражданскими и политическими активистами в различных районах Дагестана", — отметил эксперт.

По его мнению, еще один фактор, способствовавший отставке Абдулатипова, – это нечистоплотные выборы.

"Рамазан Абдулатипов не смог обеспечить систему чистоплотного проведения выборов республиканского и федерального уровня на территории Республики Дагестан. Скандалы, которые сопровождали выборы в Госдуму в прошлом году, докатились до федерального центра. В республику вынуждена была приехать глава Центризбиркома Элла Панфилова, для того чтобы разбираться в жалобах, судебных исках, претензиях", — сказал Курбанов.

Он пояснил, что все эти скандалы, которые сотрясают Дагестан, не красят руководство республики.

"Естественно, весь этот социальный негатив, это социальное напряжение, политический и общественный протест, которые накапливались, чем дольше Абдулатипов задерживался у власти, тем дольше они били по федеральному центру. То есть дагестанцы начинали говорить: "Раз Москва не снимает его, раз Москва не слышит нас, значит, заинтересована в сохранении нестабильности в Дагестане". Поэтому критически важно было для Москвы дать выход этому напряжению, выпустить пар и обновить кровь в дагестанской политической элите", — добавил Курбанов.

Эксперт заметил, что момент для отставки главы региона был выбран очень удачно, так как до выборов президента страны остается около полугода.

"За этот период дагестанцы успеют забыть негатив по отношению к Рамазану Абдулатипову, сменят его на благодарность Москве за то, что их протест был услышан. А новый глава республики успеет войти в курс дел, проблем и взять управление в свои руки, чтобы обеспечить бесконфликтное проведение выборов президента в марте 2018 года", — рассказал политолог.