МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности снять с вице-премьера Аркадия Дворковича вопросы транспортной тематики после критики от главы государства из-за "ВИМ-Авиа", сказал, что первично решить поставленную конкретную задачу.

"Это вторично. Первично — поставлена конкретная задача. Она должна быть решена", — сказал Песков.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин в связи с ситуацией с авиакомпанией "ВИМ-Авиа" заявил вице-премьеру Дворковичу, что тот уделяет недостаточное внимание транспортной отрасли, и поинтересовался, не перегружен ли он.