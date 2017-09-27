Дворкович уделяет недостаточно внимания транспортной отрасли, считает Путин

НОВО-ОГАРЕВО, 27 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в связи с ситуацией с авиакомпанией "ВИМ-Авиа" заявил вице-премьеру Аркадию Дворковичу, что тот уделяет недостаточное внимание транспортной отрасли, которую он в том числе курирует в правительстве.

"Я обращаю внимание курирующего транспорт вице-премьера: вы недостаточно внимание уделяете этой отрасли, недостаточно. Может быть, вы перегружены слишком? Мы уже говорили об этом", — сказал Путин на встрече с членами кабмина.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально призналась, что не имеет финансовых средств для продолжения деятельности и прекращает выполнять чартерные рейсы. Однако регулярные полеты авиакомпания пока продолжает осуществлять. Вопрос с перевозкой ее пассажиров контролируется на уровне Росавиации и Минтранса. В частности, принято решение о переводе рейсов "ВИМ-Авиа" из аэропорта "Домодедово" во "Внуково".