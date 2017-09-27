Абдулатипов связал свою отставку с "озеленением кадров"

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, который ранее заявил о планах подать в отставку, сообщил, что связывает это решение с общим "озеленением кадров". По его словам, в дальнейшем он намерен работать профессором.

В среду Абдулатипов сообщил, что, скорее всего, в среду подаст заявление об отставке. В качестве основной причины отставки Абдулатипов называл возраст.

"Мы же сознательные люди, поэтому мы понимаем, когда нужно писать про уход в отставку. Есть общие законы какие-то. Ну, 71 год уже. Идет озеленение кадров", — сказал Абдулатипов в эфире радиостанции "Комсомольская правда". В ответ на уточняющий вопрос он отметил, что может охарактеризовать это именно как "озеленение".

"Хотя республика находится в подъеме, республика вышла из тяжелейшего кризиса, президента я поблагодарил за это. И меня поблагодарили тоже… И поэтому очень хорошо уйти тогда, когда тебя благодарят", — добавил он.

Абдулатипов рассказал, что встречался с руководителем администрации президента Антоном Вайно и предложил несколько человек на пост главы Дагестана. "Никто не намекал. Еще раз повторяю, что я же вижу общие процессы, которые происходят", — сказал Абдулатипов, отвечая на вопрос о механизме принятия решения об отставке.

Глава Дагестана также сообщил, что ему предлагали должность представителя России в организации "Исламская конференция", но он отказался, так как не хотел уезжать за границу. "Буду, наверное, где-то профессором, может быть, в Московском университете, я там числился. Может, в академии госслужбы – я там был. Может, в свой родной университет пойду профессором — в институт культуры", — рассказал он.