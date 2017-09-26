Козак об отставках глав регионов: их может быть несколько

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак предположил, что еще несколько глав регионов могут уйти в отставку в ближайшее время.

"Это исключительно прерогатива регионов. Прежде всего руководители субъектов принимают решения, продолжать им работать или прекращать полномочия. И назначение исполняющих обязанностей руководителей регионов — это исключительно прерогатива президента. Такая работа идет, идет оценка эффективности работы исполнительных органов власти субъектов РФ, и вероятнее всего, в результате этой оценки к таким выводам руководители регионов могут прийти. Я думаю, что их будет несколько", — сказал Козак журналистам.

Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ об увольнении Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области, назначив врио главы региона первого замглавы Минпромторга Глеба Никитина. В понедельник президент подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина, назначил временно исполняющим обязанности Дмитрия Азарова.