"Коммерсантъ" анонсировал возможную серию отставок губернаторов

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В начале текущей недели могут последовать досрочные отставки глав ряда российских регионов, утверждает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

Общее число регионов, в которых, по данным издания, может смениться власть, приближается к десяти. В их числе Ивановская, Нижегородская, Мурманская, Самарская и Омская области, Алтайский и Красноярский края, а также Ненецкий автономный округ. Не исключены кадровые перестановки в одном или двух регионах Северного Кавказа.

Источник в администрации губернатора Красноярского края Виктора Толоконского заявил РИА Новости, что глава региона не подавал заявления об отставке. "Он находится в Красноярске, работает, на сегодня публичных мероприятий нет, но график плотный", — сказал собеседник агентства.

Ранее "Коммерсантъ" утверждал, что в этом году будут назначены не менее десяти временно исполняющих обязанности губернаторов. Кроме того, издание сообщало о готовящейся отставке губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. В кремлевской администрации не подтвердили эту информацию. Сам Шанцев также заявил, что не собирается покидать свой пост.