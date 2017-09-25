"Коммерсантъ" анонсировал возможную серию отставок губернаторов

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В начале текущей недели могут последовать досрочные отставки глав ряда российских регионов, утверждает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.
Источник в администрации губернатора Красноярского края Виктора Толоконского заявил РИА Новости, что глава региона не подавал заявления об отставке. "Он находится в Красноярске, работает, на сегодня публичных мероприятий нет, но график плотный", — сказал собеседник агентства.
Ранее "Коммерсантъ" утверждал, что в этом году будут назначены не менее десяти временно исполняющих обязанности губернаторов. Кроме того, издание сообщало о готовящейся отставке губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. В кремлевской администрации не подтвердили эту информацию. Сам Шанцев также заявил, что не собирается покидать свой пост.