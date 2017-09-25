Пранкер назвал предполагаемую дату встречи Волкера и Суркова

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) обнародовал запись возможной беседы со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, из которой следует, что новая встреча американского дипломата и помощника президента РФ Владислава Суркова может состояться 7 октября в Белграде.

Ранее пресс-служба секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщила, что пранкер от имени секретаря СНБО Украины Александра Турчинова пытался связаться со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, "но был разоблачен американским дипломатом". В понедельник в сети появилась пленка предполагаемого разговора.

"Я написал ему письмо, кажется, это было в конце прошлой недели. В письме говорилось о следующем: миротворческие силы, которые будут введены, они будут только способствовать разделу (Украины – ред.), и это не очень хорошая идея. Для того чтобы они были эффективны, они должны находиться на всей оспариваемой территории. И должен также вестись контроль за тяжелым вооружением, контроль также должен осуществляться вдоль границы между Украиной и Россией. И когда я встречусь снова с господином Сурковым в Белграде 7 октября, я снова подниму этот вопрос", — говорится собеседник, которого пранкер на записи обозначил как Курта Волкера.

Ранее Волкер заявил, что проведет новую встречу с Сурковым в октябре. Они уже общались в Минске в августе, тогда Сурков заявил, что договорился со спецпредставителем США продолжить совместную работу по Украине.