Медведев в Петербурге ведет переговоры с премьером Финляндии

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля и Дмитрий Медведев во время встречи в Санкт-Петербурге. 21 сентября 2017

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля и Дмитрий Медведев во время встречи в Санкт-Петербурге. 21 сентября 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проводит в четверг в Санкт-Петербурге переговоры со своим финским коллегой Юхой Сипилей. В ходе встречи будут затронуты актуальные международные проблемы.

"У нас есть возможность обсудить и текущие двусторонние отношения, поговорить, конечно, о международных проблемах", — сказал Медведев перед началом переговоров, отметив, что им благоприятствуют и погода, и место.

В свою очередь, Сипиля напомнил, что это уже третья встреча премьеров.

"В этот раз мы сможем обсуждать ряд очень положительных вопросов, растет и экспорт, и импорт экономики", — добавил он.

Сипиля поблагодарил Медведева за "организацию красивой погоды".

"И вам спасибо большое за то, что вы организовывали красивую погоду", — сказал он.