Медведев в Петербурге ведет переговоры с премьером Финляндии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проводит в четверг в Санкт-Петербурге переговоры со своим финским коллегой Юхой Сипилей. В ходе встречи будут затронуты актуальные международные проблемы.
"У нас есть возможность обсудить и текущие двусторонние отношения, поговорить, конечно, о международных проблемах", — сказал Медведев перед началом переговоров, отметив, что им благоприятствуют и погода, и место.
В свою очередь, Сипиля напомнил, что это уже третья встреча премьеров.
"В этот раз мы сможем обсуждать ряд очень положительных вопросов, растет и экспорт, и импорт экономики", — добавил он.
Сипиля поблагодарил Медведева за "организацию красивой погоды".
"И вам спасибо большое за то, что вы организовывали красивую погоду", — сказал он.