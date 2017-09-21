Пушков прокомментировал уход Пенса перед выступлением Лаврова в ООН

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал уход американского вице-президента Майка Пенса во время выступления главы МИД России Сергея Лаврова в Совете Безопасности ООН.

По мнению Пушкова, действия Пенса означают отсутствие на сегодняшний день точек соприкосновения между Москвой и Вашингтоном.

"Демонстративный уход Пенса во время выступления Лаврова в ООН — ясный сигнал, что у нас с администрацией США почти нет точек cоприкосновения. Без иллюзий", — написал сенатор в Twitter.

Кроме Пенса, перед выступлением Лаврова зал заседаний покинул и президент Украины Петр Порошенко.

Ранее российская делегация не стала слушать речь президента Литвы Дали Грибаускайте, которая заявила, что Россия, проводя совместные с Белоруссией учения "Запад-2017" отрабатывает сценарий нападения на западные государства.