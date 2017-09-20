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В мире

Покинули зал: делегация РФ не стала слушать в ООН выступление Грибаускайте

06:0920.09.2017
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПрезидент Литвы Даля Грибаускайте. Архивное фотоПрезидент Литвы Даля Грибаускайте. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российская делегация на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций покинула зал перед выступлением президента Литвы Дали Грибаускайте. Это информацию подтвердил член делегации Леонид Слуцкий, занимающий должность председателя комитета Госдумы по международным делам.

"Российская угроза"

Подготовка к совместным учениям вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2017
© Sputnik / Виктор Толочко
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Минобороны опровергло заявления Германии об учениях "Запад-2017"
Глава Литвы многократно утверждала, что российско-белорусские военные учения "Запад-2017" носят наступательный и характер. Ранее она пожаловалась генсеку ООН Антониу Гутеррешу на учения, которые по мнению главы государства, моделируют реальный конфликт с западными странами. Она также заявила, что "скрытые масштабы и сценарии учений" говорят об их агрессивном характере.

Кроме того, президент Литвы полагает, что учения "Запад-2017" направлены на то, чтобы напугать "Литву".

"Не нужно нас пугать и самим пугаться, так как именно это является целью учений "Запад" — напугать нас, уничтожить нашу волю защищаться, чтобы мы были парализованы и не смогли ничего сделать в государстве", — сказала Грибаускайте.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Литвы.

Меньше всего учения "Запад-2017" предназначены для того, чтобы "напугать" Литву", — написал он в Twitter

Российско-белорусские учения также были включены в отчет об угрозац национальной безопасности, подготовленный департаментом госбезопасности и вторым департаментом оперативных служб при минобороны Литвы.
Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис отметил, что жители страны "запуганы более, чем требует ситуация". Он подчеркнул, что угроза от учений минимально.

Самолет в небе. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Минобороны ответило на обвинения Литвы в нарушении границы
"Наши службы работают, специалисты знают как управлять ситуацией, надеемся, что маневры пройдут спокойно", — добавил он.

Глава МВД страны также призвал жителей Литвы не опасаться учений.
Минобороны неоднократно заявляло, что учения не направлены против третьих стран и носят плановый и оборонительный характер. В ведомстве также отметили, что заявления некоторых стран о том, что во время маневров готовится "плацдарм для оккупации" Литвы, Польши или Украины не имеют ничего общего с действительностью.

Речь в ООН

В своей программной речи Грибаускайте выразила мнение, что учения "Запад-2017", которые проводят Россия и Белоруссия, являются частью информационной войны и направлены на распространение страха.

"Сегодня внимание мира обращено на Северную Корею и другие регионы, однако те же методы шантажа и агрессии используются на Украине и вдоль восточной границы НАТО. Около ста тысяч российских военнослужащих принимают участие в учениях наступательного характера "Запад-2017" на границах балтийских государств и Польши и даже в Арктике", — сказала она.

Запад-2017
Первый этап. Опубликованы видео с учений России и Белоруссии "Запад-2017"
Грибаускайте считает, что Россия "отрабатывает агрессивные сценарии против соседних государств, обучая свою армию нападению на Запад". Кроме того, президент Литвы усмотрела в строящемся в Гродненской области БелАЭС "геополитическое оружие, несоответствующее основным стандартам международной ядерной энергетики".

Примечательно, что российская делегация не слушала речь Грибаускайте, так как в полном составе покинула зал до начала выступления президента Литвы.

Российско-белорусские учения "Запад-2017"
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкВ российско-белорусских учения "Запад-2017" задействованы больше 12 тысяч военных, сотни единиц наземной техники и десятки - авиации.Военнослужащий во время тактических учений Запад-2017
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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В российско-белорусских учения "Запад-2017" задействованы больше 12 тысяч военных, сотни единиц наземной техники и десятки - авиации.
© РИА Новости / Павел ГерасимовПерейти в фотобанкВ России учения проходят на полигонах Лужский и Струги Красные в Ленинградской и Псковской областях, а также на полигоне Правдинский в Калининградской области.Военная техника во время совместных стратегических учений вооружённых сил России и Белоруссии Запад-2017
© РИА Новости / Павел Герасимов
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В России учения проходят на полигонах Лужский и Струги Красные в Ленинградской и Псковской областях, а также на полигоне Правдинский в Калининградской области.
© РИА Новости / Павел ГерасимовПерейти в фотобанкПрактические действия учений в Белоруссии будут отрабатываться на шести полигонах: Лепельском, Борисовском, Лосвидо, Осиповичском, Ружанском, и Домановском, а также на одном участке местности вблизи населенного пункта Дретунь.Военнослужащий штурмового инженерно-саперного подразделения вооруженных сил РФ во время учений Запад-2017
© РИА Новости / Павел Герасимов
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Практические действия учений в Белоруссии будут отрабатываться на шести полигонах: Лепельском, Борисовском, Лосвидо, Осиповичском, Ружанском, и Домановском, а также на одном участке местности вблизи населенного пункта Дретунь.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВ понедельник, 18 сентября, президент России Владимир Путин посетил полигон Лужский и понаблюдал за ходом российско-белорусских учений.Владимир Путин во время инспекции учений Запад-2017. 18 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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В понедельник, 18 сентября, президент России Владимир Путин посетил полигон Лужский и понаблюдал за ходом российско-белорусских учений.
© РИА Новости / Павел ГерасимовПерейти в фотобанкВо время учений на Лужском полигоне для поражения воздушных целей применялись зенитно-пушечные ракетные комплексы "Тунгуска", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", зенитные ракетные комплексы "Стрела-1" и другие средства поражения.Взрывы во время совместных стратегических учений (ССУ) вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области
© РИА Новости / Павел Герасимов
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Во время учений на Лужском полигоне для поражения воздушных целей применялись зенитно-пушечные ракетные комплексы "Тунгуска", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", зенитные ракетные комплексы "Стрела-1" и другие средства поражения.
© РИА Новости / Павел ГерасимовПерейти в фотобанкПо легенде учений, боевики из состава незаконных вооруженных формирований просочились через границу для проведения терактов и диверсий. Войскам была поставлена задача обезвредить противника, захватившего большое число легкомоторных самолетов и беспилотников.Военнослужащие вооруженных сил РФ во время совместных стратегических учений (ССУ) вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области
© РИА Новости / Павел Герасимов
Перейти в фотобанк
По легенде учений, боевики из состава незаконных вооруженных формирований просочились через границу для проведения терактов и диверсий. Войскам была поставлена задача обезвредить противника, захватившего большое число легкомоторных самолетов и беспилотников.
© РИА Новости / Павел ГерасимовПерейти в фотобанкУничтожение противника на земле происходило при огневой поддержке артиллерии и бронетехники, в том числе танков Т-90 и боевой машины "Терминатор", — бомбовыми ударами фронтовых бомбардировщиков Су-24, истребителей-бомбардировщиков Су-34, неуправляемыми авиационными ракетами с ударных вертолетов Ми-24, Ми-28 и Ка-52.Вертолёты Ка-52 Аллигатор во время совместных стратегических учений (ССУ) вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области
© РИА Новости / Павел Герасимов
Перейти в фотобанк
Уничтожение противника на земле происходило при огневой поддержке артиллерии и бронетехники, в том числе танков Т-90 и боевой машины "Терминатор", — бомбовыми ударами фронтовых бомбардировщиков Су-24, истребителей-бомбардировщиков Су-34, неуправляемыми авиационными ракетами с ударных вертолетов Ми-24, Ми-28 и Ка-52.
© РИА Новости / Павел ГерасимовПерейти в фотобанкНа террористов был также выброшен тактический и оперативный десант. В результате скоординированной атаки с земли и воздуха бандиты были блокированы, а затем уничтожены.Минометный расчет вооруженных сил РФ во время совместных стратегических учений (ССУ) вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области
© РИА Новости / Павел Герасимов
Перейти в фотобанк
На террористов был также выброшен тактический и оперативный десант. В результате скоординированной атаки с земли и воздуха бандиты были блокированы, а затем уничтожены.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкВ рамках российско-белорусских учений 20 российских кораблей успешно выполнили артиллерийские и ракетные стрельбы по мишеням на Балтике. Помимо артиллерийских стрельб, малые ракетные корабли и катера отработали выполнение электронных ракетных пусков по кораблям условного противника.Большой десантный корабль Минск во время выхода кораблей Балтийского флота в море в рамках российско-белорусских стратегических учений Запад-2017
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
В рамках российско-белорусских учений 20 российских кораблей успешно выполнили артиллерийские и ракетные стрельбы по мишеням на Балтике. Помимо артиллерийских стрельб, малые ракетные корабли и катера отработали выполнение электронных ракетных пусков по кораблям условного противника.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкВ рамках учений более тысячи артиллеристов и мотострелков 11-го армейского корпуса Балтийского флота отработали комплекс действий в наступлении. С воздуха сухопутную группировку прикрывали самолеты Су-24 и вертолеты Ми-24 морской авиации БФ.Механик водитель БМП-2 во время тактических учений мотострелковых подразделений Балтийского флота в рамах стратегических учений Запад-2017 на полигоне Правдинский в Калининградской области
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
В рамках учений более тысячи артиллеристов и мотострелков 11-го армейского корпуса Балтийского флота отработали комплекс действий в наступлении. С воздуха сухопутную группировку прикрывали самолеты Су-24 и вертолеты Ми-24 морской авиации БФ.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкНа полигоне Борисовский в Болоруссии танкисты Западного военного округа остановили продвижение бронетехники условного противника залповым огнем из танковой засады.Во время совместных стратегических учений (ССУ) Запад-2017 вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии на полигоне Лужский
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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На полигоне Борисовский в Болоруссии танкисты Западного военного округа остановили продвижение бронетехники условного противника залповым огнем из танковой засады.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкПодразделения российского Балтийского флота на учениях "Запад" в Калининградской области отразили атаки условного противника на передовой и вовлекли его в огневой мешок. В ходе учений была проверена подготовка вооружения и боевой техники, организация выбора огневых позиций, оборудования окопов, маскировки огневых позиций артиллерийских и минометных расчетов.Бронетранспортер БТР-80 во время тактических учений мотострелковых подразделений Балтийского флота в рамах стратегических учений Запад-2017 на полигоне Правдинский в Калининградской области
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Подразделения российского Балтийского флота на учениях "Запад" в Калининградской области отразили атаки условного противника на передовой и вовлекли его в огневой мешок. В ходе учений была проверена подготовка вооружения и боевой техники, организация выбора огневых позиций, оборудования окопов, маскировки огневых позиций артиллерийских и минометных расчетов.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкДесантники ВДВ уничтожили около 40 беспилотных летательных аппаратов условного противника на учениях "Запад-2017".Военные специалисты во время проверки президентом РФ Владимиром Путиным действий вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии на основном этапе совместного стратегического учения Запад-2017 на полигоне Лужский
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Десантники ВДВ уничтожили около 40 беспилотных летательных аппаратов условного противника на учениях "Запад-2017".
© РИА Новости / Павел ГерасимовПерейти в фотобанкДля уничтожения целей на Лужском полигоне использовались комплексы войсковой ПВО ЗРК "Стрела-10М", переносные ЗРК "Игла" и ЗУ-23, установленные на БТР-Д.Взрывы во время совместных стратегических учений (ССУ) вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области
© РИА Новости / Павел Герасимов
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Для уничтожения целей на Лужском полигоне использовались комплексы войсковой ПВО ЗРК "Стрела-10М", переносные ЗРК "Игла" и ЗУ-23, установленные на БТР-Д.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкКорабельная ударная группа состоящая из корветов Балтийского флота "Сообразительный", "Бойкий", "Стойкий" и "Стерегущий" на учениях, проходивших на Балтике, уничтожила воздушные цели условного противника, роль которого выполняли фронтовые бомбардировщики Су-24 и противолодочные вертолеты Ка-27 морской авиации флота.Корвет Стерегущий во время выхода кораблей Балтийского флота в море в рамках российско-белорусских стратегических учений Запад-2017
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Корабельная ударная группа состоящая из корветов Балтийского флота "Сообразительный", "Бойкий", "Стойкий" и "Стерегущий" на учениях, проходивших на Балтике, уничтожила воздушные цели условного противника, роль которого выполняли фронтовые бомбардировщики Су-24 и противолодочные вертолеты Ка-27 морской авиации флота.
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"Запад-2017"

Совместные российско-белорусские учения проходят 14-20 сентября на девяти полигонах в Белоруссии и России.

Организаторы маневров придумали три "страны-агрессора": Вейшнорию, Весбарию и Лубению, которые атакуют Белоруссию. Цель учений — отразить условную агрессию и проверить слаженность совместных действий российских и белорусских военных.

Президент России Владимир Путин в понедельник посетил полигон "Лужский" в Ленинградской области и наблюдал за ходом учений. Белорусский лидер Александр Лукашенко уже в среду на полигоне "Борисовский" будет наблюдать за эпизодом учений.

Самолеты Як-130 ВВС Белоруссии в ходе подготовки к учениям Запад-2017 в Могилевской области
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Спите спокойно": в Минобороны объяснили смысл названия учений "Запад-2017"
В Пентагоне отметили, что Минск и Москва обеспечили прозрачность и открытость учений "Запад-2017". В ведомстве заявили, что Белоруссия уведомила об учениях в рамках Венских соглашений. Минск указал, что "масштабы учений несколько меньше тех, которые требуют присутствия международных наблюдателей", а Москва известила об учениях Совет Россия — НАТО и пригласила на часть маневров международных наблюдателей.

Обеспокоенность из-за учений выразили несколько государств Североатлантического альянса, а также Украина. Так, министр оборонПольши Антони Мачеревич предположил, что на совместных маневрах Россия и Белоруссия проводят тренировку "западного фронта".

"Приглашение наблюдателей из нескольких стран не уменьшает наших страхов… не только Польша видит в них, или в этом всем, что происходит на нашем восточном фланге, веские причины для беспокойства", — сказал он.
Польский министр также заявил, что количество тренирующихся войск якобы превышает сто тысяч.

В Кремле не раз отмечали, что учения проходят в соответствии с международным правом и "нагнетание страстей" вокруг них является провокацией.

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© РИА Новости
Путин наблюдал в бинокль за учениями "Запад-2017" под Петербургом
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