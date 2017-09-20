Покинули зал: делегация РФ не стала слушать в ООН выступление Грибаускайте

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российская делегация на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций покинула зал перед выступлением президента Литвы Дали Грибаускайте. Это информацию подтвердил член делегации Леонид Слуцкий, занимающий должность председателя комитета Госдумы по международным делам.

"Российская угроза"

Глава Литвы многократно утверждала, что российско-белорусские военные учения "Запад-2017" носят наступательный и характер. Ранее она пожаловалась генсеку ООН Антониу Гутеррешу на учения, которые по мнению главы государства, моделируют реальный конфликт с западными странами. Она также заявила, что "скрытые масштабы и сценарии учений" говорят об их агрессивном характере.

Кроме того, президент Литвы полагает, что учения "Запад-2017" направлены на то, чтобы напугать "Литву".

"Не нужно нас пугать и самим пугаться, так как именно это является целью учений "Запад" — напугать нас, уничтожить нашу волю защищаться, чтобы мы были парализованы и не смогли ничего сделать в государстве", — сказала Грибаускайте.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Литвы.

Меньше всего учения "Запад-2017" предназначены для того, чтобы "напугать" Литву", — написал он в Twitter

Российско-белорусские учения также были включены в отчет об угрозац национальной безопасности, подготовленный департаментом госбезопасности и вторым департаментом оперативных служб при минобороны Литвы.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис отметил, что жители страны "запуганы более, чем требует ситуация". Он подчеркнул, что угроза от учений минимально.

"Наши службы работают, специалисты знают как управлять ситуацией, надеемся, что маневры пройдут спокойно", — добавил он.

Глава МВД страны также призвал жителей Литвы не опасаться учений.

Минобороны неоднократно заявляло, что учения не направлены против третьих стран и носят плановый и оборонительный характер. В ведомстве также отметили, что заявления некоторых стран о том, что во время маневров готовится "плацдарм для оккупации" Литвы, Польши или Украины не имеют ничего общего с действительностью.

Речь в ООН

В своей программной речи Грибаускайте выразила мнение, что учения "Запад-2017", которые проводят Россия и Белоруссия, являются частью информационной войны и направлены на распространение страха.

"Сегодня внимание мира обращено на Северную Корею и другие регионы, однако те же методы шантажа и агрессии используются на Украине и вдоль восточной границы НАТО. Около ста тысяч российских военнослужащих принимают участие в учениях наступательного характера "Запад-2017" на границах балтийских государств и Польши и даже в Арктике", — сказала она.

Грибаускайте считает, что Россия "отрабатывает агрессивные сценарии против соседних государств, обучая свою армию нападению на Запад". Кроме того, президент Литвы усмотрела в строящемся в Гродненской области БелАЭС "геополитическое оружие, несоответствующее основным стандартам международной ядерной энергетики".

Примечательно, что российская делегация не слушала речь Грибаускайте, так как в полном составе покинула зал до начала выступления президента Литвы.

"Запад-2017"

Совместные российско-белорусские учения проходят 14-20 сентября на девяти полигонах в Белоруссии и России.

Организаторы маневров придумали три "страны-агрессора": Вейшнорию, Весбарию и Лубению, которые атакуют Белоруссию. Цель учений — отразить условную агрессию и проверить слаженность совместных действий российских и белорусских военных.

Президент России Владимир Путин в понедельник посетил полигон "Лужский" в Ленинградской области и наблюдал за ходом учений. Белорусский лидер Александр Лукашенко уже в среду на полигоне "Борисовский" будет наблюдать за эпизодом учений.

В Пентагоне отметили, что Минск и Москва обеспечили прозрачность и открытость учений "Запад-2017". В ведомстве заявили, что Белоруссия уведомила об учениях в рамках Венских соглашений. Минск указал, что "масштабы учений несколько меньше тех, которые требуют присутствия международных наблюдателей", а Москва известила об учениях Совет Россия — НАТО и пригласила на часть маневров международных наблюдателей.

Обеспокоенность из-за учений выразили несколько государств Североатлантического альянса, а также Украина. Так, министр оборонПольши Антони Мачеревич предположил, что на совместных маневрах Россия и Белоруссия проводят тренировку "западного фронта".

"Приглашение наблюдателей из нескольких стран не уменьшает наших страхов… не только Польша видит в них, или в этом всем, что происходит на нашем восточном фланге, веские причины для беспокойства", — сказал он.

Польский министр также заявил, что количество тренирующихся войск якобы превышает сто тысяч.

В Кремле не раз отмечали, что учения проходят в соответствии с международным правом и "нагнетание страстей" вокруг них является провокацией.