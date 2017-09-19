Сенатора Бокову переназначили членом СФ от парламента Саратовской области

САРАТОВ, 19 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Депутаты Саратовской областной думы на заседании во вторник утвердили представителем в Совете Федерации от регионального парламента Людмилу Бокову, которая до этого была сенатором от исполнительной власти области.

За кандидатуру Боковой в ходе тайного голосования проголосовал 41 депутат из 42 присутствовавших на заседании, один выступил против.

Предшественник Боковой на посту сенатора от законодательной власти Саратовской области Олег Алексеев, который был членом Совфеда с 28 сентября 2016 года, избран по спискам "Единой России" депутатом областной думы, но его кандидатура в сенаторы не выдвигалась.

Избранный губернатор области Валерий Радаев сообщал ранее РИА Новости, что от главы региона сенатором будет назначен начальник регионального главка МВД Сергей Аренин.

Выборы губернатора области и депутатов областной думы состоялись 10 сентября. Врио главы региона Валерий Радаев набрал 74,63% голосов избирателей и избран губернатором области на пять лет. Кроме того, на такой же срок избраны 45 депутатов: 23 по партийным спискам и 22 одномандатника. По итоговым данным облизбиркома, ЕР получила 36 мандатов (из них 18 — одномандатники), КПРФ — 5, ЛДПР — 2, "Справедливая Россия" — 1, еще один мандат получил самовыдвиженец.

Людмила Бокова родилась в 1978 году. В 2000 году она окончила Борисоглебский государственный педагогический институт, в 2014 году — Современную гуманитарную академию, а в 2016 — Всероссийский государственный университет юстиции. Работала учителем истории в гимназии №1 города Балашов Саратовской области. В 2011 году она победила в ходе праймериз Общероссийского народного фронта в Саратовской области, после чего вошла в состав кандидатов в депутаты Госдумы от партии "Единая Россия". В декабре 2011 года Бокова избрана депутатом Госдумы, где занимала пост заместителя председателя комитета ГД по образованию. С 24 апреля 2012 года Боква была назначена представителем от исполнительной власти Саратовской области в Совете Федерации, где она была заместителем главы конституционного комитета. Награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.