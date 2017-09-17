В Совфеде отметили улучшение отношений с Молдавией

АШХАБАД, 17 сен – РИА Новости. Есть тенденция к улучшению отношений между Россией и Молдавией, РФ не драматизирует неприятные ситуации, которые произошли в последнее время, и последовательно выражает свою заинтересованность в развитии и расширении экономических, культурных и гуманитарных связей, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом республики Игорем Додоном.

"Есть тенденция к улучшению отношений, и в этом ваша огромная заслуга как президента, который строго выполняет свои обещания, данные народу Молдавии: расширять, налаживать взаимовыгодное сотрудничество с Россией. Вы эти обещания выполняете. Хотя мы понимаем, что ситуация непростая и развивается очень сложно. Много было неприятных событий за это время: запрет на въезд в Молдавию политикам, депутатам, в конце, ну уж совсем за пределами всякого здравого смысла и международного права, и международной практики, когда сопредседателю межправкомиссии, вице-премьеру, специальному представителю президента по Приднестровью запретили въезд в страну. Это уже никакой дипломатической культуры, в нарушение всех международных правил. Но такова реальность, такова жизнь, поэтому мы не драматизируем эти ситуации", — сказала Матвиенко.

Он подчеркнула, что Россия и россияне относятся "с большим уважением к молдавскому народу и к Молдавии".

"Мы не навязываем ничего. Народ Молдавии сам вправе выбирать свой путь развития, свое государственное устройство, но мы последовательно выражаем свою заинтересованность в развитии и расширении экономических, торговых связей, культурных, гуманитарных и готовы во всем содействовать вам в проведении этой линии", — добавила председатель СФ.

С начала года правительством Молдавии и парламентским большинством была принята череда антироссийских мер, среди которых высылка пятерых российских дипломатов, отказ во въезде в страну российским артистам, культурным деятелям и журналистам, объявление персона нон грата в республике вице-премьера России Дмитрия Рогозина.