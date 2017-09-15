Путин заявил о необходимости обеспечить стабильность на Северном Кавказе

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении жителей Карачаево-Черкессии с 25-летием со дня образования республики заявил о необходимости уделять приоритетное внимание обеспечению общественного согласия и стабильности на Северном Кавказе.

По словам Путина, за 25 лет республика достигла весомых успехов в укреплении экономического потенциала и социальной сферы, в реализации востребованных проектов, направленных на развитие туризма и курортного дела.

По мнению президента, важно, что жители Карачаево-Черкессии бережно относятся к своей истории, чтут самобытную культуру и обычаи предков, многовековые традиции дружбы и добрососедства, стремятся эффективно решать стоящие перед республикой задачи.

Среди главных задач Путин назвал привлечение инвестиций, создание новых, современных рабочих мест, повышение уровня и качества жизни людей. "И конечно, приоритетное внимание необходимо уделять вопросам обеспечения общественного согласия и стабильности на Северном Кавказе", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин пожелал жителям КЧР осуществления намеченных планов и всего наилучшего.