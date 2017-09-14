Партии оценивают итоги выборов и задумываются о президентской гонке

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Ведущие отечественные политические силы "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" оценивают результаты выборов, состоявшихся 10 сентября, и уже задумываются о том, какие выводы они могут сделать о проделанной работе в преддверии предстоящей президентской гонки.

Выборы разного уровня прошли в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в 16 субъектах выбирали глав регионов. Очередные выборы президента России пройдут в 2018 году. Уже известно о планах некоторых политиков участвовать в предстоящей избирательной кампании, среди них, например, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. "Справедливая Россия" и КПРФ сообщили, что решат вопрос о выдвижении кандидатов на своих съездах.

"Единая Россия"

На заседании президиума секретарь генсовета "Единой России" Сергей Неверов отметил, что "Единая Россия" анализирует причины неудач на выборах в органы местного самоуправления, прошедших 10 сентября, в некоторых регионах. В качестве возможной причины неудач он назвал недостатки в реализации партийных проектов в таких регионах или ошибки в проведении предварительного голосования в подборе кандидатов.

Позже политик сообщил, что анализ итогов единого дня голосования в контексте предстоящих президентских выборов будет проведен внутри "Единой России", но не для того, чтобы внести изменения в избирательное законодательство.

При этом он отметил положительный эффект уже закрепленных в избирательной системе изменений. "Я думаю, что те новации, которые уже были применены, я имею в виду, и отмену открепительных удостоверений, изменения, облегчающие работу наблюдателей на выборах, они показали свою эффективность", — сказал он.

КПРФ

По словам первого зампреда ЦК КПРФ Ивана Мельникова, выборы, состоявшиеся 10 сентября, показали, что КПРФ является "единственной партией, которая имеет детальную программу развития", и положительный опыт работы с ней в регионах будет учитываться партией в ходе будущей президентской предвыборной гонки.

Политик рассказал, что коммунисты не форсируют формулирование выводов о едином дне голосования. При этом он отметил значительное обновление лиц среди коммунистов в регионах и обратил внимание на успехи КПРФ в трудных для борьбы регионах — Севастополе и Саратовской области.

Мельников обратил внимание на результаты выборов в Москве. "Что касается Москвы, то тут выборы были на муниципальном уровне, их не очень корректно вкладывать в общую картину тенденций. Тут у избирателей иные мотивации, тут была мощная столичная специфика, была предельно низкая явка. Политической дискуссии в Москве в ходе кампании не было слышно, а потому и считать муниципальные выборы её политическим отражением — сложно. Требуется время, чтобы уловить все плюсы и минусы этой московской кампании. Все корректировки в работу мы в любом случае будем вносить с холодной головой", — заметил он.

ЛДПР

Замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов подчеркнул, что с учетом результатов выборов, состоявшихся 10 сентября, в качестве одного из главных лозунгов будущей президентской кампании ЛДПР использует призыв к избирателям об их более активном участии. По словам депутата, в партии будут делать упор на то, что если россияне хотят изменений, то они должны прийти на выборы.

Парламентарий также отметил положительные моменты единого дня голосования. Он упомянул, что уже есть случаи, когда при расследовании нарушений на выборах на сторону кандидатов встают и суды, и полиция, и прокурор.

Нилов упомянул возможные изменения российской избирательной системы, за которые выступает ЛДПР: перенос единого дня голосования, отмена процедур голосования "на дому" и досрочного голосования. Он также считает, что необходимо уделять больше внимания информированности граждан о выборах, "транслировать посыл" о том, что от их голоса зависит их будущее и будущее их детей.

"Справедливая Россия"

Замруководителя думской фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов сообщил, что, учитывая итоги единого дня голосования, в ходе президентской предвыборной гонки "Справедливая Россия" будет работать над повышением явки и мобилизацией своего электората.

Парламентарий также сказал, что 21 сентября на заседании президиума партии будут подводиться итоги выборов, состоявшихся 10 сентября. "Точно будет серьезный разговор по Москве. Естественно, нас не удовлетворяет результат, когда десять человек всего лишь прошло", — отметил в заключение депутат.