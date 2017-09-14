Избирком Барнаула отменил результаты голосования на трех участках

Единый день голосования в России (266)

БАРНАУЛ, 14 сен — РИА Новости. Избирательная комиссия Барнаула после детального изучения аннулировала итоги основного и досрочного голосования на трех участках муниципалитета, сообщил РИА Новости в четверг представитель избиркома Барнаула.

"Решением избирательной комиссии города Барнаула итоги голосования на трех участках на выборах депутатов Барнаульской гордумы седьмого созыва по муниципальному избирательному округу признаны недействительными. Комиссия отменила решения участковых избирательных комиссий №№ 89, 203 и 253 об итогах голосования", — сказал представитель.

По его словам, основаниями для такого решения стали нарушения при проведении основного и досрочного голосования.

Между тем, признание итогов голосования на этих избирательных участках недействительными не повлияло на общий результат выборов. Ранее председатель "Яблока" Эмилия Слабунова заявила, что партия не признает результаты выборов в Барнауле, высказав мнение, что глава местного избиркома и отвечающие за выборы представители власти должны уйти в отставку.

Жители Барнаула 10 сентября смогли выбрать 40 депутатов представительного органа: 20 — по одномандатным округам и 20 – по партийным спискам.

Согласно данным, по единому округу партия "Единая Россия" набрала 49,29% голосов избирателей. На втором месте – КПРФ (16,48%). 13,19% получила "Справедливая Россия", 13,03% — ЛДПР, 4,02% — "Яблоко", 1,19% — "Патриоты России".