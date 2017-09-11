В Мосгоризбиркоме назвали причины провала КПРФ на выборах в столице

Единый день голосования в России (215)

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в единый день голосования на избирательном участке №142 в Москве. 10 сентября 2017

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в единый день голосования на избирательном участке №142 в Москве. 10 сентября 2017

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Политические пристрастия москвичей изменились, что показали прошедшие 10 сентября муниципальные выборы: так, к примеру, кандидаты от КПРФ "провалились" в пять раз, заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов в понедельник.

"Изменяются политические пристрастия москвичей по итогам выборов. Резко проваливается КПРФ - в пять раз практически. У них было 212 кандидатов, сейчас они претендуют на порядка 43-44 мандатов", - сказал он в ходе видеоконференции с ЦИК.

Также Горбунов отметил, что "если говорить о "Справедливой России", то у них было 128 депутатов, теперь же, по предварительным данным, у партии "есть шанс получить 10 мандатов".

Выборы разного уровня прошли в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в 16 субъектах выбирали глав регионов. Явка избирателей в российской столице на муниципальных выборах составила, по предварительным данным, 14,8%.

По предварительным данным, на выборах в столице лидирует "Единая Россия", у нее около 76% голосов. Около 11,7% предварительно получает "Яблоко", затем идут самовыдвиженцы. В абсолютных цифрах на "Единую Россию" приходится 1150 мандатов.

Данные избиркомов, которые публикует МИА "Россия сегодня" >>