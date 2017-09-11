Действующий глава Нижнего Тагила побеждает на выборах, набрав 90% голосов

Единый день голосования в России (178)

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен – РИА Новости. Кандидат от "Единой России" Сергей Носов, по предварительным данным, набирает больше 90% голосов на выборах главы Нижнего Тагила в Свердловской области, сообщила РИА Новости представитель городской избирательной комиссии.

По ее словам, в Нижнем Тагиле на выборах главы города обработаны все 157 протоколов участковых избирательных комиссий, явка избирателей составляет 48,25%.

"У Сергея Носова (ЕР) – 90,72%, у Владислава Потанина (КПРФ) – 3,99%, у Ильдара Раинбакова (ЛДПР) – 1,24%, у Евгения Рохлина ("Партия Роста") – 1,03%, у Никиты Чапурина ("Патриоты России") – 0,88%", - сказала представитель комиссии.

Она отметила, что окончательные итоги выборов главы Нижнего Тагила будут озвучены 12 сентября.

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Данные избиркомов, которые публикует МИА "Россия сегодня" >>