Врио главы Марий Эл Евстифеев победил на выборах руководителя республики

ЙОШКАР-ОЛА, 11 сен - РИА Новости. Врио главы Марий Эл Александр Евстифеев (выдвиженец от "Единой России") набрал 88,27% голосов на выборах главы республики по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, сообщила журналистам председатель регионального избиркома Ирина Татаринова.

В воскресенье в Марий Эл прошли досрочные выборы главы республики, а также дополнительные выборы депутатов Госсобрания шестого созыва и депутатов представительных органов муниципальных образований.

По словам Татариновой, сейчас обработаны 100% протоколов участковых комиссий. За Евстифеева проголосовали 88,27% избирателей, за главу местного отделения ЛДПР Альберта Федорова - 5,6%, за председателя регионального отделения партии "Справедливая Россия" Наталью Глущенко - 3,48%, за выдвиженца Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Валентину Злобину - 1,76%.

Предыдущие выборы главы Марий Эл прошли 13 сентября 2015 года. Тогда на выборах победил Леонид Маркелов, выдвиженец от "Единой России", набрав 50,78% голосов избирателей. В апреле 2017 года президент России Владимир Путин освободил Маркелова от должности руководителя республики, ранее он подал в отставку по собственному желанию. Позже в отношении экс-главы региона возбудили уголовное дело, он обвиняется в получении взятки в 235 миллионов рублей. На должность врио назначен Евстифеев.