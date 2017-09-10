Единый день голосования подходит к концу, появились первые результаты

Члены избирательной комиссии гасят неиспользованные бюллетени в единый день голосования на избирательном участке в Екатеринбурге. 10 сентября 2017

Члены избирательной комиссии гасят неиспользованные бюллетени в единый день голосования на избирательном участке в Екатеринбурге. 10 сентября 2017

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Единый день голосования в России завершается, в ряде регионов по итогам предварительного подсчета голосов уже известны лидеры в нескольких губернаторских гонках.

Выборы разного уровня проходят в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в том числе в 16 субъектах выбирают глав регионов, в шести – будут избраны региональные парламенты.

Цыденова и Жвачкина не догнать?

В воскресенье в Бурятии выбирали главу региона, глав муниципальных образований и депутатов на районном уровне. Врио главы республики Алексей Цыденов по результатам обработки 35,04% протоколов уверенно лидирует на выборах главы региона, свидетельствуют данные ГАС "Выборы". Представитель "Единой России" набирает 87,58%. За ним идет Батодалай Багдаев от "Коммунистов России" - 5,15%, у Сергея Дороша (ЛДПР) - 4,46%. По уточненным данным избиркома, в республике зарегистрировано 710 тысяч 770 избирателей, голосование прошло на 839 избирательных участках.

Явка на выборах губернатора Томской области по данным на 18.00 местного времени (14.00 мск) составила 22,56%, при этом в областном центре Томске явка составила 16,37%. После обработки 18,25% протоколов лидирует врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин (от "Единой России") – 57,98%. Следом идут Александр Ростовцев (Справедливая Россия) - 7,38%, Алексей Диденко (ЛДПР) - 20,71%, Наталья Барышникова (КПРФ) - 11,86%.

Чтобы быть избранным, один из кандидатов должен получить более 50% голосов избирателей. Порог явки избирателей не предусмотрен.

Бывший мэр лидирует в Якутске

На выборах мэра Якутска после обработки после обработки 81,58% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) лидирует кандидат от "Единой России" Айсен Николаев с результатом в 67,34% голосов. У ближайшего "преследователя" Радия Васильева из КПРФ - 10,87%. За ними идут Денис Васильев ("Справедливая Россия") - 5,00%, Гаврил Парахин (ЛДПР) - 4,69%. Против всех проголосовало 11,17%.

По данным комиссии, на прошлых выборах мэра 4 марта 2012 года Николаев победил с результатом 47,73%, получив 56 тысяч голосов избирателей.

Претензий к ходу выборов нет

Явка на выборах губернатора Саратовской области и депутатов областной думы, по данным на 18.00 по местному времени (17.00 мск), составила 46,03%, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного избиркома. На предыдущих выборах в саратовскую областную думу в 2012 году к 18.00 проголосовали 36,54% избирателей. Представитель совета Ассоциации по защите избирательных прав "Гражданский контроль" Виктор Полянский заявил журналистам, что пока претензий к ходу выборов в регионе нет. "Общее впечатление очень хорошее… Серьезных опасений нет, что будут большие нарушения. Могут быть провокации, но по сравнению с Самарской областью прошлого года (в сентябре 2016 года избиралась самарская губернская дума — ред.) здесь все очень добросовестно", - сказал он.

Явка на выборах губернатора Пермского края по данным на 18.00 местного времени (16.00 мск) составила 34,92% (более 680 тысяч человек), сообщил РИА Новости в воскресенье представитель избиркома региона. Собеседник агентства добавил, что информации о нарушениях в избирком не поступало.

На выборах главы Удмуртии к 18.00 по местному времени (17.00 мск) явка избирателей составила 30,51%. Как сообщил журналистам председатель удмуртской ЦИК Виктор Кушко, по выборной кампании главы региона в ЦИК не поступило ни одной жалобы, как поступало в прошлую кампанию. "Во время выборной кампании главы Удмуртии в 2014 году поступали жалобы на использование кандидатами административных ресурсов",- пояснил председатель избиркома.

В Рязанской области по данным на 18.00 мск на выборах губернатора проголосовали 31,77% процентов от общего числа включенных в списки голосования избирателей (923 567 человек).

Явка на выборах губернатора Ярославской области по данным на 18.00 мск составила 28,68%.

Явка на выборах губернатора Кировской области на 18.00 мск составила 27,18%, проголосовали 292,39 тысячи избирателей, сообщил представитель облизбиркома.

В Карелии, где в единый день голосования проходят досрочные выборы главы республики, а также выборы в органы местного самоуправления, по данным местного ЦИК на 18.00 мск проголосовали 23,51% (125 322 человек) от общего числа избирателей.

Осталось немного

Голосование в Пермском крае, Республике Карелия и Калининградской области, где выбирают глав регионов, по решению местных властей продлится дольше обычного.

Другие новости Калининградской области читайте здесь>>

"В Калининградской области, Карелии и Пермском крае принято решение продлить работу избирательных участков", - сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

В Калининградской области, где разница во времени с Москвой составляет минус один час, были увеличены часы для голосования — с 07.00 до 21.00 по местному времени (с 08.00 до 22.00 мск). В Пермском крае, где разница с Москвой составляет плюс два часа, - с 08.00 до 22.00 по местному времени (с 06.00 до 20.00 мск). В Карелии, живущей по московскому времени, участки также будут работать с 08.00 до 22.00.

В Кировской, Ярославской, Новгородской, Рязанской, Белгородской областях, Мордовии и Марий Эл, где проходят прямые выборы глав регионов, избирательные участки будут работать до 20:00 мск.