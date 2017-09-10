ЦИК Мордовии призвал признать недействительными выборы на одном из участков

САРАНСК, 10 сен — РИА Новости. Центризбирком Мордовии рекомендовал территориальной избирательной комиссии признать результаты выборов главы республики на избирательном участке №552, где были выявлены незаверенные членами избирательной комиссии бюллетени, недействительными, сообщила секретарь ЦИК республики Светлана Федонина.

По ее словам, в Центризбирком поступила жалоба на то, что на одном из участков "выдали бюллетень неустановленного образца, то есть незаверенный членами участковой избирательной комиссии". "В ходе проверки данных фактов было установлено, что действительно, на избирательном участке №552 избирательная комиссия не заверила бюллетени, как того требует действующее законодательство, то есть отсутствовали подписи двух членов избирательной комиссии и печать участковый избирательной комиссии", — пояснила она.

По таким бюллетеням неустановленной формы, по сведениям Центризбиркома, проголосовали 290 человек, отметила Федонина.

По ее словам, ЦИК Мордовии рассмотрел жалобу, установленные факты и принял постановление. "В соответствии с законом… ЦИК РМ постановляет указать Ленинской территориальной комиссии на нарушение избирательного законодательства при формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка номер 552, рекомендовать Ленинской территориальной избирательной комиссии принять решение о признании итогов голосования по выборам главы РМ на избирательном участке 552 недействительными и расформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка номер 552", — процитировала секретарь постановление.