"Гражданский контроль" отмечает явку на выборах на уровне прежних лет

Единый день голосования в России (74)

Переносная урна для голосования на дому на избирательном участке во время единого дня голосования. 10 сентября 2017

Переносная урна для голосования на дому на избирательном участке во время единого дня голосования. 10 сентября 2017

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. В ряде регионов явка на региональных выборах фиксируется на уровне прежних региональных выборов; позитивно, что регионы не нагоняют и не приписывают данные по явке, заявил РИА Новости в воскресенье сопредседатель Ассоциации российских НКО по защите избирательных прав "Гражданский контроль" Александр Брод.

"В некоторых регионах - например, Сахалин, Бурятия, Томск, Свердловская область - явка на уровне прежних лет. Хорошо, что регионы сейчас не гонятся за высокой явкой, не нагоняют и не приписывают", - сказал Брод.

Выборы разного уровня проходят в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в том числе в 16 субъектах выбирают глав регионов, в шести предстоит избрать региональные парламенты. На этот день назначены и дополнительные выборы депутатов Госдумы седьмого созыва в двух одномандатных округах — Кингисеппском (Ленинградская область) и Брянском.