Участие в Межпарламентской ассамблее в Петербурге подтвердили 132 страны

Вид на южную часть Санкт-Петербурга с колоннады Исаакиевского собора. Архивное фото

Вид на южную часть Санкт-Петербурга с колоннады Исаакиевского собора. Архивное фото

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Делегации 132 стран примут участие в ассамблее Межпарламентского союза, которая пройдет в октябре в Петербурге, сообщил в четверг на пресс-конференции вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов.

"Уже 132 страны подтвердили, что посетят Петербург, все пройдет на высоком представительном уровне", — сказал парламентарий.

Ожидается, что 80 делегаций возглавят спикеры национальных парламентов.

"Представительство стран будет рекордным", — сказал Умаханов. До конца регистрации о своем участии, предположительно, заявят еще 20 делегаций.

Сенатор сообщил, что по итогам ассамблеи планируется принять по предложению российских представителей резолюцию, посвященную развитию демократии в разных странах. Документ, уточнил вице-спикер, покажет "баланс между универсальностью ценностных ориентиров демократии и особенностью тех или иных государств".

Очередная, 137-я ассамблея Межпарламентского союза, которая пройдет с 14 по 18 октября в Санкт-Петербурге, будет самой представительной за последние годы, сообщила ранее журналистам Матвиенко. Секретариат МПС направил приглашение на ассамблею в Петербурге 173 странам.