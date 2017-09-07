Участие в Межпарламентской ассамблее в Петербурге подтвердили 132 страны

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Делегации 132 стран примут участие в ассамблее Межпарламентского союза, которая пройдет в октябре в Петербурге, сообщил в четверг на пресс-конференции вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов.
Ожидается, что 80 делегаций возглавят спикеры национальных парламентов.
"Представительство стран будет рекордным", — сказал Умаханов. До конца регистрации о своем участии, предположительно, заявят еще 20 делегаций.
Очередная, 137-я ассамблея Межпарламентского союза, которая пройдет с 14 по 18 октября в Санкт-Петербурге, будет самой представительной за последние годы, сообщила ранее журналистам Матвиенко. Секретариат МПС направил приглашение на ассамблею в Петербурге 173 странам.