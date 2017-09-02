Путин второй год подряд пропустит сессию Генассамблеи ООН

Президент России Владимир Путин (на первом плане) во время выступления на пленарном заседании 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке

Президент России Владимир Путин (на первом плане) во время выступления на пленарном заседании 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Владимир Путин не поедет на Генассамблею ООН в сентябре, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Новая сессия откроется в Нью-Йорке 12 сентября. На ней с середины месяца в рамках недели высокого уровня начнутся обсуждения общеполитических вопросов.

Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров. В ее состав также войдут его заместитель Геннадий Гатилов, постпред России при ООН Василий Небензя и председатели комитетов по международным делам Совета Федерации и Госдумы Константин Косачев и Леонид Слуцкий.

В последний раз Путин выступал на юбилейной, 70-й, сессии Генассамблеи ООН в 2015 году. Тогда российский президент затронул множество тем, в том числе ситуацию на Украине и борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке.

Что ждать от Трампа

Ранее стало известно, что на Генассамблее собирается выступить президент США Дональд Трамп. По данным агентства Рейтер, за день до этого он намерен предложить главам государств обсудить реформу ООН и подписать соответствующий проект декларации.

В документе, в частности идет речь о сокращении числа сотрудников ООН: американскую администрацию не устраивает сумма взносов в казну всемирной организации.