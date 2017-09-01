В Кремле назвали закрытие российских консульств в США рейдерским захватом

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Лишение России ряда объектов дипсобственности в США похоже на рейдерский захват, заявил журналистам помощника президента Юрий Ушаков.

"Сейчас американцы опять забирают собственность, закрывают вновь генконсульства. То есть уже пять объектов, всего пять объектов, которые находились у нас в собственности, американцы забрали. Пять объектов, которые были ограждены дипломатической неприкосновенностью", — сказал он.

Ушаков отметил, что помимо этого под ограничения со стороны США попал еще один офис торгпредства в Нью-Йорке, который находился в аренде. "То есть, всего шесть точек забрали, пять — наша собственность, один — аренда. Просто рейдерский захват какой-то", — добавил помощник президента.

"Вы помните декабрьский новогодний подарок президента (Барака. — Прим.ред.) Обамы — забрал дипломатическую собственность, украл, можно сказать, собственность, выгнал 35 дипломатов. Мы долгое время не отвечали, поскольку считали этот шаг достаточно таким экстравагантным", — отметил Ушаков.

По его словам, речь идет о дальнейшей эскалации напряженности между странами. "Мы сожалеем об этом, и, естественно, спокойно подумаем о том, каким образом мы бы могли ответить", — добавил помощник президента.

Накануне США объявили о новых ограничениях работы российских диппредставительств. Со 2 сентября закрываются генконсульство в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке. Речи о высылке сотрудников дипломатических учреждений или об аресте зданий не идет, но дипломатическая деятельность в них будет запрещена.