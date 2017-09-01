В Кремле назвали закрытие российских консульств в США рейдерским захватом

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Лишение России ряда объектов дипсобственности в США похоже на рейдерский захват, заявил журналистам помощника президента Юрий Ушаков.
"Сейчас американцы опять забирают собственность, закрывают вновь генконсульства. То есть уже пять объектов, всего пять объектов, которые находились у нас в собственности, американцы забрали. Пять объектов, которые были ограждены дипломатической неприкосновенностью", — сказал он.
"Вы помните декабрьский новогодний подарок президента (Барака. — Прим.ред.) Обамы — забрал дипломатическую собственность, украл, можно сказать, собственность, выгнал 35 дипломатов. Мы долгое время не отвечали, поскольку считали этот шаг достаточно таким экстравагантным", — отметил Ушаков.
Накануне США объявили о новых ограничениях работы российских диппредставительств. Со 2 сентября закрываются генконсульство в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке. Речи о высылке сотрудников дипломатических учреждений или об аресте зданий не идет, но дипломатическая деятельность в них будет запрещена.