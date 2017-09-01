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Политика

В Кремле назвали закрытие российских консульств в США рейдерским захватом

Сюжет:
Закрытие российского генконсульства в Сан-Франциско (45)
16:3101.09.2017
(обновлено: 16:55 01.09.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фотоПомощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Лишение России ряда объектов дипсобственности в США похоже на рейдерский захват, заявил журналистам помощника президента Юрий Ушаков.

"Сейчас американцы опять забирают собственность, закрывают вновь генконсульства. То есть уже пять объектов, всего пять объектов, которые находились у нас в собственности, американцы забрали. Пять объектов, которые были ограждены дипломатической неприкосновенностью", — сказал он.

Генконсульство России в США. Сан-Франциско
© AFP 2017 / Josh Edelson
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Ушаков отметил, что помимо этого под ограничения со стороны США попал еще один офис торгпредства в Нью-Йорке, который находился в аренде. "То есть, всего шесть точек забрали, пять — наша собственность, один — аренда. Просто рейдерский захват какой-то", — добавил помощник президента.

"Вы помните декабрьский новогодний подарок президента (Барака. — Прим.ред.) Обамы — забрал дипломатическую собственность, украл, можно сказать, собственность, выгнал 35 дипломатов. Мы долгое время не отвечали, поскольку считали этот шаг достаточно таким экстравагантным", — отметил Ушаков.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления в МГИМО. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лавров о закрытии генконсульства: Россия отреагирует на ноту США
По его словам, речь идет о дальнейшей эскалации напряженности между странами. "Мы сожалеем об этом, и, естественно, спокойно подумаем о том, каким образом мы бы могли ответить", — добавил помощник президента.

Накануне США объявили о новых ограничениях работы российских диппредставительств. Со 2 сентября закрываются генконсульство в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке. Речи о высылке сотрудников дипломатических учреждений или об аресте зданий не идет, но дипломатическая деятельность в них будет запрещена.

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Политика
Комментарии
3 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Виталий Куликов
Как же смешно и мелко это всё выглядит. Поведение не великой империи, но маленького мстительного ребёнка.
16:44
01.09.2017
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