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Политика

Путин: лидер в сфере искусственного интеллекта станет властелином мира

14:5001.09.2017
(обновлено: 14:52 01.09.2017)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин. Архивное фотоВладимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уверен, что за развитием искусственного интеллекта стоит не только будущее России, но и будущее всего мира; тот, кто займет лидерские позиции в этой сфере, получит и глобальное лидерство.

В ходе открытого урока школьники из разных регионов получили возможность по телемосту пообщаться с президентом и поделиться с ним своими предположениями, какие из направлений являются в России наиболее перспективными и требующими особого внимания.

"Искусственный интеллект — это будущее не только России, это будущее всего человечества. Здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира. И очень бы не хотелось, чтобы эта монополия была сосредоточена в чьих-то конкретных руках, поэтому мы, если мы будем лидерами в этой сфере, также будем делиться этими технологиями со всем миром, как мы сегодня делимся атомными технологиями, ядерными технологиями", — сказал Путин в ходе Всероссийского открытого урока.

Президент подчеркнул, что работать над этим необходимо уже сегодня, чтобы Россия не стояла "в конце очереди".

Кроме того, Путин обратил внимание на то, что перспективным направлением является развитие в области когнитивных наук. "Это отчасти и есть сочетание различных направлений. Это возможности мозга, возможности использования движения глаз для управления различными системами, это возможности анализа того, как человек должен вести себя в экстремальной ситуации, в том числе, в космосе. Это вообще безгранично, горизонта нет", — сказал президент.

Суперкомпьютер
© Fotolia / vladimircaribb
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Он пояснил, что технологии подобного рода будут, с одной стороны, создавать новые рабочие места, но с другой – высвобождать огромное количество работников.

"И все мы с вами вместе должны заранее подумать, где эти люди будут работать? Как их переподготовить? В какие сферы направить? Это чрезвычайно важная социально-экономическая задача, перед которой будет стоять страна при реализации — это неизбежно — тех планов, о которых вы говорите", — сказал Путин.

Тем не менее, глава российского государства считает, что "действуя солидарно, мы сможем добиться нужного нам эффекта".

Севморпуть

Также Путин отметил важность развития транспортной системы "Северный морской путь". По мнению главы государства, проект становится международным, поскольку он во много раз сокращает время доставки грузов, при этом гарантия их сохранности остается на высоком уровне.

Компьютерный аналог мозга человека в представлении художника
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
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"Работа будет большая и очень интересная. Россия начала обустройство этих территорий, береговых комплексов, для того, чтобы будущие пользователи могли быть уверены в безопасности, могли быть уверены в том, что не наступит никаких тяжелых экологических последствий при транспортировке грузов, в том числе и водородного сырья. В этих условиях нужны новейшие технологии, причем практически во всех сферах, которые сопутствуют реализации этого проекта", — пояснил президент.

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