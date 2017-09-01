Зюганов назвал Навального и Саакашвили политиками-боевиками

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Оппозиционер Алексей Навальный, как и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, подготовлен американскими специалистами, изображает правый фланг и борьбу с коррупцией, но не стремится что-то по-настоящему сделать для России, считает лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.

Зюганов 1 сентября принял участие в линейке московской школы № 892, где также провел открытый урок со старшеклассниками. Депутат рассказал ученикам о вызовах XXI века и о том, каким образом их нужно встречать.

Отвечая на вопрос школьников о том, как политик относится к Навальному, Зюганов заявил, что тот вместе с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили сидели "почти за одной партой, занимались в американском институте, который готовит для других стран своих политиков-боевиков".

"Навального подготовили и к нам притащили. Целая группа его сопровождает американских специалистов и наши либеральные средства массовой информации… Он изображает правый фланг, якобы болея за правду и борьбу с коррупцией", — заявил Зюганов, отметив, что Навальный не стремится что-то по-настоящему сделать для своей страны.