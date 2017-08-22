Жириновский предложил избирать президента на один долгий срок

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Полномочия президента в России необходимо ограничить одним сроком, хотя, возможно, и более долгим, чем сейчас, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

В настоящее время гражданин РФ может занимать пост президента страны не более двух шестилетних сроков подряд.

"Мы много раз предлагали установить в Конституции жесткую норму – на должности президента только один срок. Пусть это будут пять, шесть, семь лет, но только один срок и все", — сказал Жириновский.

"Два срока по шесть лет – это очень много, да еще и возможность вернуться в третий и четвертый раз на пост, пропустив одни выборы", — отметил политик.

Жириновский уже заявил, что вновь намерен баллотироваться в президенты в 2018 году. Ранее он участвовал в выборах в 1991, 1996, 2000, 2008 и 2012 годах, но не победил.