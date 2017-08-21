Жириновский подтвердил свое участие в выборах 2018 года

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, заявивший о том, что будет участвовать в президентской гонке, считает себя новым лицом в исполнительной власти.

"Я обязательно буду баллотироваться на выборах в марте 2018 года", — сказал Жириновский РИА Новости.

Он отметил, что никогда не занимал никаких постов в исполнительной власти. "В этом смысле я – абсолютно новое лицо. Если я выиграю эти выборы и 18 марта 2018 года стану главой государства, у нас сразу будет новая политика в стране", — пояснил депутат.

Жириновский полагает, что лучшим сценарием выборов-2018 был бы отказ от участия в них нынешней команды, которая у власти уже 18 лет.

"Тогда точно у меня больше всех шансов было бы, потому что у меня много сил, опыта, а остальные потенциальные оппозиционные кандидаты только сдают позиции. Миронов и Зюганов до сих пор не определились, потому что боятся идти. А молодые – они еще без опыта, авторитета, им не выиграть", — заявил политик.