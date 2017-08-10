Зюганов прокомментировал заявление Удальцова об объединении левых

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов готов к диалогу с левыми силами, в том числе с Сергеем Удальцовым, для обсуждения идеи о возможном выдвижении единого кандидата на президентских выборах.

Ранее Удальцов заявил, что левые силы должны выдвинуть единого кандидата на президентские выборы в 2018 году.

"Мы открыты для встречи с кем угодно, в том числе и с Удальцовым. Не закрываем двери ни от кого, кто понимает, в каком состоянии страна находится", — сказал РИА Новости Зюганов.

При этом он подчеркнул, что "прежде чем призывать к тем или иным вещам, надо встретиться, обсудить ситуацию, продумать те или иные варианты, подумать какой кандидат, с какой программой пойдет".

"Я еще в декабре месяце обратился с открытым письмом ко всем народно-патриотическим силам, сказал, что нужен действительно единый кандидат, раз. Во-вторых, кандидат может сплотить на определенной созидательной программе. У этого кандидата должна быть сильная солидная команда — иначе он не справится — и широкая поддержка в обществе", — подчеркнул лидер коммунистов.

Он напомнил, что в КПРФ уже "полгода обсуждали эти варианты, встречались со всеми лидерами народно-патриотических сил". "Рассматривали всякие варианты", — добавил Зюганов.