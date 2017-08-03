В Татарстане призвали обсудить вопросы полномочий центра и республики

КАЗАНЬ, 3 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына. Значение договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами госвласти РФ и Татарстана все более возрастает, федеральному центру и республике необходимо обсудить и решить правовые вопросы, возникшие в связи с окончанием срока действия договора, заявил госсоветник Татарстана, первый президент республики Минтимер Шаймиев.

"Со временем руководители страны, политики, ученые оценивают заключенный в 1994 году договор о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан как один из важных факторов сохранения целостности российского государства. Значение этого договора становится все больше и больше", — сказал Шаймиев, выступая на съезде Всемирного конгресса татар.

По словам Шаймиева, заключение в 1990-е годы договора между федерацией и республикой стало "сродни чудесному преодолению моста над адом". За прошедшие годы, по его словам, многие экономические вопросы, содержащиеся в первом договоре, удалось решить совместными усилиями, поэтому договор 2007 года содержал уже больше правовые вопросы, в частности, связанные с тем, что Конституция Татарстана была принята на год раньше Конституции России. Эти вопросы сохраняются и сегодня.

Поэтому, по мнению Шаймиева, необходимо совместно с федеральным центром "обсудить эти сложные правовые вопросы" и принять совместные решения для дальнейшего эффективного развития.

"Надеюсь, найдем общий язык с руководством нашей страны. Даже в самые сложные периоды мы заявляли о нашем стремлении к экономическому укреплению Российской Федерации, и мы это подтверждали своим трудом", — подчеркнул госсоветник Татарстана, добавив, что в отличие от многих за рубежом, Татарстан всегда хотел видеть РФ сильным, мощным федеративным государством.

В феврале 1994 года в Москве был подписан договор о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и Республики Татарстан. Документ подписали президент России Борис Ельцин и президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Договор о разграничении полномочий в новой редакции был утвержден в июле 2007 года федеральным законом, который подписал президент России Владимир Путин, и действовал в течение 10 лет. До сих пор Татарстан оставался единственным субъектом РФ, имеющим такой договор с Российской Федерацией. В настоящее время договор не продлен.

Согласно договору, республика в частности имела право осуществлять международные связи, поддерживать развитие самобытной национальной культуры за пределами региона, иметь представительство Татарстана в Москве. Документом были закреплены нормы, согласно которым в республике установлено два государственных языка — русский и татарский, кандидат на должность руководителя региона должен владеть обоими. Кроме того, в договоре было прописано право жителей республики иметь в паспорте вкладыш на татарском языке.

Депутаты Госсовета Татарстана на заседании регионального парламента 11 июля единогласно приняли обращение к президенту Российской Федерации, в котором предложили создать специальную комиссию по урегулированию правовых вопросов в рамках отношений с федеральным центром и просили сохранить наименование высшего должностного лица республики.

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