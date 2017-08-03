США
3.083 августа15:11МСК
USD60.75+0.17
EUR71.95+0.27
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Политика

В Татарстане призвали обсудить вопросы полномочий центра и республики

13:5703.08.2017
(обновлено: 15:07 03.08.2017)
046313
© Фото предоставлено пресс-службой президента Татарстана Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев. Архивное фотоГоссоветник Татарстана Минтимер Шаймиев. Архивное фото
© Фото предоставлено пресс-службой президента Татарстана

КАЗАНЬ, 3 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына. Значение договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами госвласти РФ и Татарстана все более возрастает, федеральному центру и республике необходимо обсудить и решить правовые вопросы, возникшие в связи с окончанием срока действия договора, заявил госсоветник Татарстана, первый президент республики Минтимер Шаймиев.

Города России. Казань. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Татарстан хочет создать комиссию по правовым вопросам с федеральным центром

"Со временем руководители страны, политики, ученые оценивают заключенный в 1994 году договор о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан как один из важных факторов сохранения целостности российского государства. Значение этого договора становится все больше и больше", — сказал Шаймиев, выступая на съезде Всемирного конгресса татар.

По словам Шаймиева, заключение в 1990-е годы договора между федерацией и республикой стало "сродни чудесному преодолению моста над адом". За прошедшие годы, по его словам, многие экономические вопросы, содержащиеся в первом договоре, удалось решить совместными усилиями, поэтому договор 2007 года содержал уже больше правовые вопросы, в частности, связанные с тем, что Конституция Татарстана была принята на год раньше Конституции России. Эти вопросы сохраняются и сегодня.

Поэтому, по мнению Шаймиева, необходимо совместно с федеральным центром "обсудить эти сложные правовые вопросы" и принять совместные решения для дальнейшего эффективного развития.

Праздник Сабантуй. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Татарстан хочет включить Сабантуй и Каравон в список наследия ЮНЕСКО

"Надеюсь, найдем общий язык с руководством нашей страны. Даже в самые сложные периоды мы заявляли о нашем стремлении к экономическому укреплению Российской Федерации, и мы это подтверждали своим трудом", — подчеркнул госсоветник Татарстана, добавив, что в отличие от многих за рубежом, Татарстан всегда хотел видеть РФ сильным, мощным федеративным государством.

В феврале 1994 года в Москве был подписан договор о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и Республики Татарстан. Документ подписали президент России Борис Ельцин и президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Договор о разграничении полномочий в новой редакции был утвержден в июле 2007 года федеральным законом, который подписал президент России Владимир Путин, и действовал в течение 10 лет. До сих пор Татарстан оставался единственным субъектом РФ, имеющим такой договор с Российской Федерацией. В настоящее время договор не продлен.

Согласно договору, республика в частности имела право осуществлять международные связи, поддерживать развитие самобытной национальной культуры за пределами региона, иметь представительство Татарстана в Москве. Документом были закреплены нормы, согласно которым в республике установлено два государственных языка — русский и татарский, кандидат на должность руководителя региона должен владеть обоими. Кроме того, в договоре было прописано право жителей республики иметь в паспорте вкладыш на татарском языке.

Депутаты Госсовета Татарстана на заседании регионального парламента 11 июля единогласно приняли обращение к президенту Российской Федерации, в котором предложили создать специальную комиссию по урегулированию правовых вопросов в рамках отношений с федеральным центром и просили сохранить наименование высшего должностного лица республики.

Другие новости региона читайте здесь >>

Комментировать
+
Политика
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена