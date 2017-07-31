Главу правительства Удмуртии отстранили от должности

УФА, 31 июл – РИА Новости, Рамиля Салихова. Премьер-министр правительства Удмуртии отправлен в отставку, до выборов главы региона функции премьера будет исполнять врио руководителя республики Александр Бречалов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы республики Удмуртия.
Представитель пресс-службы отметил, что премьер-министр правительства региона Виктор Савельев после больничного и очередного отпуска не планирует вернуться на свою должность.
"Я благодарен Виктору Алексеевичу за работу, но ситуация сегодняшнего дня повышает требования к управленцам высшего звена", — пояснил врио главы региона журналистам.
Досрочные выборы главы Удмуртии состоятся 10 сентября. Изначально они должны были пройти в 2019 году, однако в апреле главу региона Александра Соловьева в связи с утратой доверия досрочно лишил полномочий президент РФ Владимир Путин. Бречалов участвует в выборах кандидатом на пост главы региона от партии "Единая Россия".