Главу правительства Удмуртии отстранили от должности

УФА, 31 июл – РИА Новости, Рамиля Салихова. Премьер-министр правительства Удмуртии отправлен в отставку, до выборов главы региона функции премьера будет исполнять врио руководителя республики Александр Бречалов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы республики Удмуртия.

По словам собеседника, Бречалов заявил, что "с сегодняшнего дня и, скорее всего, до 10 сентября 2017 года функции председателя правительства Удмуртии буду исполнять я. Не буду объяснять причины, только скажу, что к данному моменту помимо огромного госдолга мы имеем дефицит бюджета более 5 миллиардов рублей. Правительство пыталось провести работу по разумной оптимизации, но она не увенчалась успехом".

Представитель пресс-службы отметил, что премьер-министр правительства региона Виктор Савельев после больничного и очередного отпуска не планирует вернуться на свою должность.

"Я благодарен Виктору Алексеевичу за работу, но ситуация сегодняшнего дня повышает требования к управленцам высшего звена", — пояснил врио главы региона журналистам.

Он отметил, что в команде правительства республики останутся только те министры, которые готовы работать по-новому – эффективно, ответственно, используя новые подходы и резервы.

Досрочные выборы главы Удмуртии состоятся 10 сентября. Изначально они должны были пройти в 2019 году, однако в апреле главу региона Александра Соловьева в связи с утратой доверия досрочно лишил полномочий президент РФ Владимир Путин. Бречалов участвует в выборах кандидатом на пост главы региона от партии "Единая Россия".