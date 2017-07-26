Косачев: Россия должна подготовить "болезненный" для США ответ на санкции

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Россия подготовит официальную реакцию на закон о новых санкциях Вашингтона против Москвы и на ситуацию, сложившуюся с дипсобственностью РФ, она будет "болезненной" для американцев, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Готовить такую реакцию, потому что она обязательно должна быть. Не симметричная, но болезненная для американцев. И на закон, и на все предшествовавшие этому действия по недвижимости, дипломатам и прочее", — написал он в Facebook

По словам Косачева, сложившуюся ситуацию необходимо обсудить с Евросоюзом, с которым может сложиться "как минимум временный мезальянс" с учётом того, что и их экономическим интересам санкции Вашингтоном наносят ущерб. Принятый США закон по санкциям показал, что в российско-американских отношениях не будет не только прорыва, но и нормализации, их деградация неизбежна, добавил сенатор.

"После встречи двух президентов в Гамбурге я высказал осторожную надежду, что она может стать предвестием прорыва в отношениях между Россией и США. Надежда умирает последней, но она умирает. Судя по монолитному голосованию в палате представителей по санкционному пакету против России, Ирана и КНДР, не будет не только прорыва, но и нормализации. Более того, дальнейшая деградация двустороннего сотрудничества становится неизбежной, хотя дальше вроде бы уже некуда", — отметил он.

Глава комитета призвал также "продолжать выстраивать отношения с остальным миром, который гораздо шире западного", и исходить из того, что с нынешним антироссийским консенсусом в конгрессе "диалог не получится, это надолго". "А президент Трамп со своим конгрессом не справится. Свет клином на США совершенно точно не сошелся", — подчеркнул сенатор.

Косачев считает принципиально важным, "не скатываясь в самоизоляцию, сосредоточиться на внутреннем развитии, где у нас нет соперников и конкурентов". "Освоить наконец-то Россию с ее колоссальными ресурсами и возможностями. Стать самодостаточными. Ведь без всего этого с нами так и будут всегда пытаться говорить не на равных и свысока", — заявил он.

Палата представителей конгресса США в среду приняла законопроект по санкциям против России, Ирана и КНДР. Далее документ должен быть рассмотрен сенатом, а затем, если будет утвержден, поступит на подпись президенту. Новые санкции в случае принятия могут стать самыми масштабными и комплексными с 2014 года. В Кремле заявили, что "крайне негативно" оценивают законопроект, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".

Администрация предыдущего президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций, мотивируя это "вмешательством в выборы" и "давлением на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.