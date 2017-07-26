Косачев: Россия должна подготовить "болезненный" для США ответ на санкции

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Россия подготовит официальную реакцию на закон о новых санкциях Вашингтона против Москвы и на ситуацию, сложившуюся с дипсобственностью РФ, она будет "болезненной" для американцев, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
По словам Косачева, сложившуюся ситуацию необходимо обсудить с Евросоюзом, с которым может сложиться "как минимум временный мезальянс" с учётом того, что и их экономическим интересам санкции Вашингтоном наносят ущерб. Принятый США закон по санкциям показал, что в российско-американских отношениях не будет не только прорыва, но и нормализации, их деградация неизбежна, добавил сенатор.
Глава комитета призвал также "продолжать выстраивать отношения с остальным миром, который гораздо шире западного", и исходить из того, что с нынешним антироссийским консенсусом в конгрессе "диалог не получится, это надолго". "А президент Трамп со своим конгрессом не справится. Свет клином на США совершенно точно не сошелся", — подчеркнул сенатор.
Палата представителей конгресса США в среду приняла законопроект по санкциям против России, Ирана и КНДР. Далее документ должен быть рассмотрен сенатом, а затем, если будет утвержден, поступит на подпись президенту. Новые санкции в случае принятия могут стать самыми масштабными и комплексными с 2014 года. В Кремле заявили, что "крайне негативно" оценивают законопроект, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".
Администрация предыдущего президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций, мотивируя это "вмешательством в выборы" и "давлением на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.