Совфед обратился к Путину с просьбой ограничить сотрудничество с Польшей

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Совфед предлагает президенту РФ Владимиру Путину ограничить сотрудничество с Польшей из-за закона о сносе памятников советским воинам, а также ввести санкции в отношении парламентариев, инициаторов закона о декоммунизации, говорится в заявлении, принятом сенаторами во вторник.

В заявлении отмечается, что сенаторы просят дать поручения профильным ведомствам "представить комплексные предложения по возможному введению мер ограничительного характера в сферах двустороннего сотрудничества с Республикой Польша, а также в отношении польских парламентариев – инициаторов закона о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя, и других физических и юридических лиц".

Парламентом Польши внесены изменения в закон от 1 апреля 2016 года о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя, которыми предусматривается снос памятников и памятных знаков, в том числе советским воинам, освобождавшим Польшу от гитлеровской оккупации в 1944–1945 годах.

Особенно кощунственным, по мнению сенаторов, является факт принятия этих поправок 22 июня 2017 года – в День памяти и скорби, который навечно связан с болью о погибших, замученных и умерших в годы Великой Отечественной войны.

"Президент Польши Анджей Дуда 17 июля 2017 года подписал закон, который вступит в силу через три месяца, а это значит, что почти 500 памятников и мемориалов на территории республики приговорены этим решением к демонтажу и разрушению", — говорится в документе.

Совфед решительно осуждает целенаправленные попытки переписывания истории, искажения и пересмотра итогов Второй мировой войны, предпринимаемые властями Польши. "Нельзя забывать, что благодаря победе над фашизмом, решающий вклад в которую внес Советский Союз, Польша сохранилась как государство, а польский народ не был уничтожен или изгнан и остался жить на своей земле", — подчеркивают парламентарии.