В Кремле "крайне негативно" оценивают законопроект США о санкциях против РФ

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В Кремле "крайне негативно" оценивают законопроект США по санкциям против России и Ирана, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Крайне негативно", — ответил он на вопрос, как в Кремле оценивают этот законопроект.

На сайте конгресса США ранее был обнародован согласованный обеими палатами текст законопроекта по санкциям против России и Ирана. В нем, несмотря на сообщения о просьбах американского бизнеса ввести изменения, сохранились положения по энергетике, в частности направленные против "Северного потока-2". Голосование по законопроекту в (нижней) палате представителей намечено на вторник. Сенат одобрил документ еще в июне.