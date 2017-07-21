Путин заявил, что российские власти в целом достигают поставленных целей

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

СОЧИ, 21 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что в целом власти РФ достигают поставленных целей, в том числе по развитию экономики.

"Что касается достижения целей: знаете, надо ставить перед собой масштабные, труднодостижимые цели. В целом, считаю, что они достигнуты, достигаются. Это касается, прежде всего, развития экономики", — сказал Путин во время общения с воспитанниками "Сириуса" в Сочи.

Он отметил, что "как бы ни было сложно, она (экономика) у нас почти в два раза по размеру увеличилась".

"В разы, хочу подчеркнуть, выросли реальные доходы населения, несмотря на то, что сейчас очень много сложностей, у нас небольшой отток вниз по доходам населения, они сейчас опять растут. Тем не менее, начиная с 2000 года, серьезным образом изменилась ситуация в доходах населения, заработная плата, пенсионное обеспечение", — пояснил президент.

Он привел в пример вооруженные силы, которые "у нас фактически развалились к 1999 году".

"А сейчас у нас совершенно другая армия, — подчеркнул Путин. – Она небольшая, компактная, эффективная, и здесь еще нужно много сделать, и здесь еще не все сделано, но есть все основания полагать, что мы эти цели достигнем и задачи, которые стоят перед нами, решим".

Встреча Путина с воспитанниками центра "Сириус". Прямая трансляция >>