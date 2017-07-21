Путин заявил, что не думал, чем займется после ухода с поста президента

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока не думал, чем займется после ухода с поста главы государства.

"Я пока не решил, ухожу я с поста президента или нет. После того как я отвечу себе на этот вопрос, я буду думать о следующем шаге", — сказал Путин в ходе общения с воспитанниками детского центра "Сириус" в Сочи.

"В мире много интересных занятий, это не значит, что я буду должен сесть и заниматься только мемуарами. Ведь можно той же политической деятельностью заниматься вне рамок президентских обязанностей", — заявил он. По словам Путина, в частности его привлекает деятельность в таких направлениях, как общественные организации и экология.

"Я найду чем заняться", — заключил президент.

Встреча Путина с воспитанниками центра "Сириус". Прямая трансляция >>