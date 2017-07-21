Зюганов раскритиковал "Единую Россию" за раскол в обществе

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. В Госдуме стало больше организованности, уделяется внимание внешнему пиару, но это зачастую не материализуется в законопроектах, которые предлагает "Единая Россия", заявил журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов, подводя итоги весенней сессии Думы.

Госдума в пятницу проведет последнее заседание весенней сессии. Уже со следующей недели и в течение августа у депутатов будет время для отпусков. Первое пленарное заседание осеней сессии состоится в начале сентября.

"Общий вывод можно сделать такой: в Думе стало несколько больше организованности, уделяют немало внимания внешнему пиару. Вроде бы, появились граждане, к которым тут пытаются прислушиваться, проводят длинные, иногда полезные и нужные заседания и обсуждения. Но это никак не материализуется в проектах законах, которые вносит "Единая Россия" и отстаивает их в Государственной думе", — сказал Зюганов.

По его мнению, из-за этого "ситуация продолжает обостряться, раскол в обществе углубляется, проблемы не решаются". Лидер коммунистов полагает, что при такой политике законодательной и исполнительной власти "перспектив у страны нет".