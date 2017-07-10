Власти Крыма сравнили призыв ПА ОБСЕ к России с визгом стаи шакалов

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. Резолюция Парламентской ассамблеи ОБСЕ с призывом к России отказаться от Крыма сравнима с "визгом стаи шакалов, которые хотели бы разорвать в клочья медведя", заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
"Все эти попытки маленьких многочисленных агрессивно настроенных государств и их политиков в отношении России привносят только раздражение и создают такую ситуацию, когда мы можем сравнивать это с визгом стаи шакалов, которые хотели бы очень разорвать в клочья медведя, но никогда им этого сделать не удастся", — сказал РИА Новости Мурадов.
По его словам, никакие призывы и резолюции не способны изменить выбор крымчан, который они сделали на мартовском референдуме в 2014 году — когда принималось историческое решение о воссоединении полуострова с Россией.
По его словам, у России достаточно военно-политических сил, экономических и природных ресурсов, чтобы защитить выбор крымчан.
"Никогда Крыму не бывать в составе националистических государств, таких как Украина, которые создают для него угрозу. Крым дома, Крым на Родине, и Крым принял окончательно то решение, которое считает для себя нужным. Диктовать какие-либо другие варианты не имеет права никто, потому что есть право народов на самоопределение", — подчеркнул вице-премьер.
"Все это бесперспективно и во многом бессмысленно. Мы сожалеем, что Парламентская ассамблея ОБСЕ по-прежнему руководствуется конфронтационными подходами, действуя не в русле складывающейся новой ситуации в отношениях между Россией и США, в которых взят курс на конструктивное сотрудничество", — подчеркнул Мурадов.
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