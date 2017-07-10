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Политика

Власти Крыма сравнили призыв ПА ОБСЕ к России с визгом стаи шакалов

12:2710.07.2017
(обновлено: 12:39 10.07.2017)
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© РИА Новости / Ирина НехорошкинаВид на Ялту. Архивное фотоВид на Ялту. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. Резолюция Парламентской ассамблеи ОБСЕ с призывом к России отказаться от Крыма сравнима с "визгом стаи шакалов, которые хотели бы разорвать в клочья медведя", заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

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© РИА Новости / Алексей Никольский
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В воскресенье участники ПА ОБСЕ приняли декларацию, в которую включены несколько антироссийских резолюций, в частности — призывающих Россию отказаться от Крыма. Российская делегация голосовала против.

"Все эти попытки маленьких многочисленных агрессивно настроенных государств и их политиков в отношении России привносят только раздражение и создают такую ситуацию, когда мы можем сравнивать это с визгом стаи шакалов, которые хотели бы очень разорвать в клочья медведя, но никогда им этого сделать не удастся", — сказал РИА Новости Мурадов.

По его словам, никакие призывы и резолюции не способны изменить выбор крымчан, который они сделали на мартовском референдуме в 2014 году — когда принималось историческое решение о воссоединении полуострова с Россией.

Бухта Ласпи в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Василий Батанов
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"Крымский народ сам принимал решение об избавлении от угрозы войны и проголосовал за воссоединение с исторической Родиной. Делал это самостоятельно и добровольно, в конкретной сложившейся очень опасной для крымского народа ситуации. Поэтому, прежде чем принимать такого рода декларации, Парламентской ассамблее ОБСЕ нужно сначала спросить крымский народ. Итоги крымского референдума не могут быть девальвированы никакими декларациями", — подчеркнул Мурадов.

По его словам, у России достаточно военно-политических сил, экономических и природных ресурсов, чтобы защитить выбор крымчан.

"Никогда Крыму не бывать в составе националистических государств, таких как Украина, которые создают для него угрозу. Крым дома, Крым на Родине, и Крым принял окончательно то решение, которое считает для себя нужным. Диктовать какие-либо другие варианты не имеет права никто, потому что есть право народов на самоопределение", — подчеркнул вице-премьер.

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Он напомнил, что принятая декларация не носит обязательного характера, и призвал проявлять больше здравомыслия в вопросах международной политики.

"Все это бесперспективно и во многом бессмысленно. Мы сожалеем, что Парламентская ассамблея ОБСЕ по-прежнему руководствуется конфронтационными подходами, действуя не в русле складывающейся новой ситуации в отношениях между Россией и США, в которых взят курс на конструктивное сотрудничество", — подчеркнул Мурадов.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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